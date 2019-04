Sarah Altobello miracolata: il racconto della mamma

Sarah Altobello, la famosa sosia di Melania Trump sbarcata poi sull’Isola dei Famosi, è stata miracolata. A raccontare cosa è successo prima della sua nascita, la mamma

La mamma di Sarah Altobello ha raccontato al settimanale Grand Hotel cosa successe prima della nascita della ormai famosa sosia di Melania Trump. Secondo le dichiarazioni rilasciate al giornale, la ex naufraga dell’Isola dei Famosi è stata miracolata prima della sua nascita. La mamma di Sarah infatti aveva 40 anni, era considerata una mamma attempata ed aveva avuto già due figli, e un aborto alle spalle. Questo però non l’ha fatta desistere da un’altra gravidanza, così ha chiesto la grazia a San Nicola, protettore dei bambini e a cui la signora Mariolina (che abbiamo visto spesso nei salotti tv di Barbara d’Urso e anche nello studio del reality di Alessia Marcuzzi, ndr.) è molto devota. Nonostante tutti i dottori le sconsigliassero una gravidanza ad un’età così avanzata (ricordiamo che prima non era come oggi, molte donne a 40 anni venivano considerate âgée e dunque rimanere incinte era considerato un grosso pericolo) lei non ha messo da parte la voglia di diventare ancora madre, dando alla luce proprio Sarah, che tutti noi abbiamo conosciuto ed apprezzato nel reality di Canale 5.

Sarah Altobello nata con una grazia, il racconto della mamma

“I dottori cominciarono a fare del terrorismo“, ha raccontato la signora Mariolina a Grand Hotel, “dissero che la mia gravidanza era a rischio interruzione, che dovevo stare a riposo per nove mesi […] Ma io non ascoltai nessuno. La misi semplicemente nelle mani di San Nicola, chiedendogli di farla venire al mondo sana e senza problemi. Ebbene, la notte di Pasqua, con una settimana di anticipo, nacque Sarah“. Un vero e proprio miracolo quello realizzato da San Nicola, grazie alle preghiere dalla mamma, la Altobello è nata a cresciuta forte, come nessuno dei dottori sperava. Una famiglia modesta quella da cui proviene Sarah Altobello, una vera rivelazione per la tv italiana. L’avevamo già conosciuto come ospite della d’Urso per la sua somiglianza a Melania Trump, la sua simpatia ha conquistato anche le opinioniste dell’Isola dei Famosi, Alda D’Eusanio e Alba Parietti, che l’hanno definita una “donna di categoria“, usando un termine caro alla Atobello.

Sarah Altobello e l’esperienza all’Isola dei Famosi

Una rivelazione quella di Sarah Altobello. Come spiegato dalla mamma, il successo riscosso all’Isola dei Famosi è stato per lei una rivincita. “Il trionfo all’Isola ha rappresentato per nostra figlia un riscatto morale e per me e mio marito una soddisfazione immensa“. Ma il dubbio che scatenando il gossip ultimamente è: Sarah è fidanzata con il suo manager? Proprio lui che l’ha lanciata come sosia di Melania Trump? I dubbi crescono e se ne è parlato molto a Domenica Live e Mattino 5.