Sara Tommasi si è sposata: le foto del matrimonio e chi è Antonio (marito)

Sara Tommasi è convolata a nozze con il compagno Antonio Orso. I due si sono conosciuti un po’ di tempo fa grazie ad amici comuni. Dopo un periodo di corteggiamento reciproco, è arrivata la doppia proposta. La prima, a Montecarlo, dove Antonio, senza un piano studiato, non è riuscito a trattenere la sua voglia di chiederla in sposa. La seconda proposta è arrivata a Torino, quando lui l’ha portata in gioielleria.

Da tempo si sapeva che Sara Tommasi sarebbe convolata a nozze il 21 marzo e quel giorno è arrivato. I due si sono sposati nel Comune di Massa Martana, a Perugia, davanti al sindaco Francesco Federici. La Tommasi ha sfoggiato un abito bianco, dell’atelier Paola D’Onofrio, con tanto di coprispalle in pelliccia. La showgirl ha deciso di lasciare scoperto décolleté, decorato con organza e pizzi.

A causa del Coronavirus, i due hanno organizzato una cerimonia con pochissimi invitati. Presente all’evento anche un responsabile della sicurezza per assicurare il rispetto delle norme anti-Covid. Ad accompagnare la Tommasi durante la cerimonia un’Ave Maria molto particolare suonata dal Dj Herman La Rose e da Moreno Romagnoli con il suo sax. Romagnoli è un amico molto vicino alla coppia e in passato ha anche collaborato con la Tommasi per incidere un brano musicale.

I festeggiamenti per il grande giorno comunque andranno avanti fino a stasera con un meritato relax al Resord Vallantica di Terni, città d’origine dell’ex naufraga dell’Isola dei Famosi.

Questo pomeriggio i neosposi saranno protagonisti di un vero e proprio tour all’interno della spa tra saune distensive e bagni davvero rigeneranti. In serata, non mancherà una cena a lume di candela per vivere i primi attimi da marito e moglie. I due non si allontaneranno dal proprio comune. Lo stesso Antonio Orso, infatti, ha precisato di voler rispettare le regole, visto che si trovano in zona arancione.

Un periodo di serenità per Sara Tommasi, dopo aver messo la parola fine ad una fase fatta di giri pericolosi. Messe da parte le ‘cattive’ frequentazioni la showgirl sembra aver trovato finalmente la sua serenità con Antonio, manager laureato in Giurisprudenza con Master in Diritto dello Spettacolo.