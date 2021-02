Isola 2021, Sara Tommasi ha detto no all’ultimo minuto: “Combattuta, ma..”

Il suo nome era dato quasi per certo nel cast dei concorrenti di Ilary Blasi, invece non partirà per l’Honduras: lei spiega i motivi

Sara Tommasi ha rinunciato all’Isola dei Famosi 2021. Il suo nome era forte uno di quelli di punta, uno di quelli che forse avrebbe creato più curiosità da parte del pubblico. Invece non ci sarà. Nonostante sia stata una decisione un po’ sofferta, alla fine Sara ha deciso di non partire per l’Honduras. Ha spiegato i motivi che l’hanno spinta a rinunciare in una intervista concessa a Novella 2000. Sulla rivista diretta da Roberto Alessi, la Tommasi ha spiegato che ha deciso di non partecipare al reality show per continuare a dedicarsi ai preparativi del suo matrimonio.

Le nozze con il compagno Antonio hanno conquistato il primo posto nella sua classifica delle priorità. Tuttavia non ha nascosto che la proposta di partecipare all’Isola dei Famosi 2021 le ha provocato un forte entusiasmo. Inizialmente infatti era decisa a partecipare, poi ha fatto delle riflessioni prima di dare una risposta definitiva da dare al programma. Quando è stata contattata era molto felice e anche un po’ incredula. Poi qualcosa è cambiato: “Ho fatto un passo indietro, ho pensato al matrimonio, ai miei progetti di vita con Antonio, non potevo mandare all’aria tutto e ho rinunciato”.

Lei e il suo futuro marito Antonio sono stati molto combattuti, ha spiegato ancora. Anche perché sarebbe stata una buona occasione per tornare nel mondo dello spettacolo. E invece la voglia di dedicarsi al suo matrimonio e alla sua relazione ha vinto: Sara Tommasi non ci sarà all’Isola dei Famosi 2021. Inutile aspettarsi quindi che il suo nome spunterà a sorpresa tra quelli che la produzione sta ufficializzando in queste ore. Lei non sarebbe riuscita a stare troppo tempo lontana da casa, nella migliore delle ipotesi. Non sarebbe riuscita a gestire tutti gli impegni.

La Tommasi, che aveva già partecipato all’Isola nel 2006, sposerà il suo compagno Antonio il 21 marzo prossimo. La coppia ha optato per un rito civile presso il Resort San Pietro sopra le Acque di Massa Martana, vicino Perugia. Se fosse tornata in Honduras avrebbe dovuto posticipare le nozze. Nell’intervista Sara Tommasi ha ancora raccontato che il suo futuro marito ha rappresentato per lei una rivincita. Sta rimettendo insieme i pezzi della sua vita ed è molto fiera di questo. Adesso si augura di poter essere di esempio per tanti che vogliono ricominciare, di essere per loro una speranza per capire che nella vita si può inciampare ma ci si può anche rialzare e ripartire.