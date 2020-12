Sara Tommasi sposa: annuncio data di matrimonio, chi è il futuro marito

Sara Tommasi presto sposa. Ad annunciare l’imminente matrimonio è stato Roberto Alessi, direttore di Novella 2000 nonché firma di Libero. Proprio lungo le colonne del quotidiano ha informato che la showgirl, dopo aver vissuto anni bui – tra dipendenze da droghe, lavori per film per adulti e smarrimento personale -, ha finalmente risolto i suoi problemi ed è tornata a sorridere. Anche in amore: pare che i fiori d’arancio siano infatti in dirittura d’arrivo. Chi è il futuro marito? Trattasi del suo manager Antonio Orso.

Alessi ha raccontato di essere stato contattato direttamente dalla coppia la quale gli ha confidato che le nozze sono previste per il 21 marzo 2021. Dunque tra circa tre mesi avrà luogo l’evento. Il giornalista ha inoltre narrato che oggi Sara è una persona rinata, serena e tranquilla, lontano dal personaggio che si è visto negli ultimi anni. A contribuire a questa ‘nuova’ vita anche il suo ‘Tony’, che presto la sposerà.

Sempre il direttore di Novella 2000 ha sottolineato che la Tommasi, a riprova della rivoluzione positiva messa in atto nell’ultimo periodo circa il suo percorso personale, si è impegnata anche nella lotta alla violenza contro le donne. Per farlo è stata cantante e testimonial del brano ‘Vis a Vis’, prodotto dai Luci da Labbra e volto a sensibilizzare sul tema ‘rosa’. A breve, tra l’altro, è in uscita una seconda canzone, ‘Impara ad amarti’. Anche in questo caso lo scopo è sensibilizzare contro la violenza sulle donne.

Non solo parole e musica: parte dei proventi relativi ai brani di Sara saranno infatti devoluti all’Associazione ‘Movimento contro ogni violenza sulle donne’, con presidente Michela Sardo (sede dell’ente, Trieste). Insomma, pare che la Tommasi, stavolta, abbia davvero dato un colpo di spugna netto e deciso al passato e abbia intrapreso un cammino ben più moderato e sereno rispetto agli eccessi di cui è stata protagonista. A proposito del periodo di perdizione, lo scorso anno, intervistata da Barbara d’Urso, ha parlato di amicizie sbagliate e di errori personali ma anche di costrizioni, abusi e sfruttamento nei suoi confronti.