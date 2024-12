Sara Tommasi sbotta contro Calvani: “Effusioni all’Isola” poi il palo

Non le ha di certo mandate a dire Sara Tommasi, che a Mowmag si è lasciata andare a una vera inondazione di parole pesanti nei confronti di Luca Calvani, attualmente concorrente del Grande Fratello. Sara e Luca hanno fatto L’Isola dei Famosi insieme: era il lontano 2006, e stando a quanto riportato da Sara, Luca avrebbe fatto con lei le stesse cose che ora sta facendo con Jessica. Che cosa, quindi? Recitare un copione, dice Tommasi, accusandolo di essere un abile giocatore e di fregarsene completamente dei sentimenti delle persone. Le sue dichiarazioni lanciano ulteriore nebbia su una situazione di per sé già nebulosa: l’avete vista l’ultima puntata del GF, no? Tra un silenzio parlante di Jessica e un pubblico sempre più confuso, Sara Tommasi ha ben pensato di aggiungere uno strato…ma non di panna.

Sara Tommasi era cotta di Luca, ma qualcosa andò storto: “Palo dalla sera alla mattina”

Quello che Sara ha raccontato di Luca lascia un po’ tutto il pubblico senza parole. Già su X qualcuno lo aveva preannunciato e c’è chi, di Luca, non si è mai realmente fidato. Sara è stata chiara e non si è assolutamente rimangiata le sue parole: “Luca sta recitando un copione che ho già visto, anzi vissuto sulla mia pelle“. L’affermazione risalirebbe all’edizione de L’Isola, quando i due erano naufraghi insieme e quando lei stessa si prese una super cotta per l’attore e regista. Fin qui tutto nella norma, ma poi è la showgirl ad aggiungere dettagli: “Mi intortò per bene con effusioni e attenzioni continue, nonostante fosse fidanzato anche all’epoca, per poi darmi palo dalla sera alla mattina“. Affermazioni sorprendenti, che getterebbero su Luca qualche dubbio in più.

L’accusa di Sara a Calvani? Quella di essere un vero profumiere per arrivare alla vittoria, il suo unico obiettivo in ogni reality. Tommasi va poi più nello specifico, raccontando di come, ai tempi, anche la stessa redazione si era effettivamente resa conto del loro particolare avvicinamento: insomma, “mica si faceva i film!”. Coccole, grattini, bacetti definiti “casti”, poi il nulla: Sara lascia illudere che, senza telecamere, “chissà“. Quindi Luca sta mentendo o le dichiarazioni di Sara devono essere prese con le pinze? Sappiamo bene che quando si tratta di reality ci si può aspettare di tutto, ma certamente questi elementi aggiungono confusione a una già spessa confusione.

Sara Tommasi ha un consiglio per Jessica: “Lascia perdere Luca”

“È una sòla“, dice Sara su Luca, invitando Jessica Morlacchi a lasciarlo proprio perdere. L’idea è che l’attore, oggi felicemente fidanzato con Alessandro, non faccia altro che giocare con i sentimenti delle persone pur di arrivare cheto cheto alla vittoria. Lei ai tempi de L’Isola non riuscì a voltare pagina e, dice, passò “per mezza mitomane innamorata di uno che non la voleva“, ma Jessica può ancora uscirne e può ancora recuperare l’esperienza del GF instaurando nuovi rapporti. Eppure, suona tutto così strano: Morlacchi ha recentemente pianto per Luca, dispiaciuta per quanto successo e assolutamente rattristata da tutta questa situazione. Qualcosa di segreto però rimane e ieri sera la cantante ha lasciato trapelare qualcosa, anche se il pubblico non ci ha capito molto.

Sara Tommasi ha sganciato una nuova bomba e per disinnescarla ci vorrà del tempo…o forse una nuova puntata del GF.