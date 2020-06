Sara Uomini e Donne rifatta? La verità su ritocchini e chirurgia estetica

Uomini e Donne, Sara Shaimi rifatta? Dopo il trono tante le curiosità sull’ex tronista

Sara Shaimi è stata una delle troniste dell’edizione 2019/2020 di Uomini e Donne e alla fine ha scelto Sonny Di Meo. Purtroppo il suo trono non ha avuto la fortuna di molti altri, visto che, come quelli di Carlo Pietropoli e Daniele Dal Moro, ha avuto dei problemi a causa del Covid-19; l’attenzione sul suo conto però è rimasta comunque abbastanza alta dopo la fine di Uomini e Donne, dato che in tanti le stanno scrivendo chiedendole le cose più disparate: ci si chiede ad esempio se Sara sia rifatta oppure no, se sia ricorsa alla chirurgia estetica in modo pesante o se si sia fatta semplicemente qualche ritocchino; la risposta è arrivata oggi su Instagram. Proprio da parte di Sonny che sta sempre con lei da quando si sono scelti.

Sara di Uomini e Donne ritocchi: la verità raccontata da Sonny Di Meo in una storia Instagram

“My lady – queste le parole dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne in una storia Instagram in cui compare proprio assieme a Sara – is all natural. Non ha niente di rifatto, zero proprio”. A confermarlo è stata la stessa Sara mentre lui parlava, evidentemente interessata a smentire l’eventuale e piuttosto scontato gossip sul suo conto. Speriamo che la Shaimi continui ad essere della stessa opinione anche in futuro, visto che è una bella ragazza e non ha certo bisogno di ricorrere alla chirurgia estetica; e se dovesse proprio rifarsi – diciamo anche questo con altrettanta convinzione – che non opti per trattamenti che la renderebbero uguale ai tanti Vip e Nip che si sono rovinati gonfiandosi troppo (non parliamo solo di donne ovviamente…).

News Uomini e Donne: Sara è stata eletta Miss Alto Lazio nel 2015

Ricordiamo che Sara Shaimi è sempre stata interessata al mondo dello spettacolo e che i suoi primi passi li ha mossi partecipando proprio a un concorso di bellezza, Miss Alto Lazio 2015, dove ha vinto anche grazie al suo aspetto fisico: oltre a un viso molto bello Sara vanta anche un’altezza che va oltre i 170 cm, 172 all’incirca, che non sono di certo pochi per una donna. Non sappiamo quale sarà il suo futuro nel mondo della Tv – chissà se parteciperà mai a Temptation Island con il suo Sonny – ma è certo che qualsiasi cosa dovesse fare riuscirebbe a farsi notare sia per il suo caratterino, che abbiamo conosciuto bene a Uomini e Donne, sia per la sua bella presenza. Fortunata lei con Sonny, che è un ragazzo altrettanto bello, fortunato lui con lei.