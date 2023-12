Sara Ricci “snob e diva, chi è davvero”: parla Lazzaro, ex Vivere

Gabriele Lazzaro, ex attore di Vivere, ha espresso la sua opinione su Sara Ricci, definendola snob. Secondo lui l’atteggiamento che la gieffina sta mostrando all’interno della Casa “è figlio dello snobbismo di quegli anni“. Lazzaro ha raccontato a Fanpage l’esperienza sul set di Vivere e ha rivelato di aver subito molto la pressione e l’invidia da parte degli altri colleghi.

Lazzaro ha raccontato di essere rimasto molto deluso dal comportamento della Ricci che inizialmente è entrata come “amica” di Beatrice Luzzi ed invece poi ha mostrato di avere un certo rancore nei suoi confronti per episodi passati.

“Avevo grandi aspettative rispetto all’ingresso di Sara nella Casa, pensavo che Beatrice Luzzi avrebbe potuto finalmente contare su un’alleata avendo lavorato entrambe nella stessa soap per tanto tempo. Ma l’atteggiamento di Sara mi ha fortemente deluso. Quei post li ho pubblicati perché si è posta fin dall’inizio in maniera sbagliata nei confronti del gioco“

Secondo Lazzaro, Sara è stata molto altezzosa, sottolineando più volte il suo curriculum: “Anche dire ‘Mi avete fortemente voluta, io ero in tournée’ che vuol dire? Se hai scelto il GF invece che la tournée vuol dire che ti è convenuto scegliere il Grande Fratello, altrimenti avresti continuato con la tournée“.

“Sara, in maniera anche poco furba, non si è spogliata dell’allure legato a quei tempi, una sorta di snobismo. Non so se stia recitando un personaggio ma se così fosse, ha imboccato la strada sbagliata. Assumere un atteggiamento così snob non paga“.

Su Beatrice Luzzi, invece, Lazzaro la pensa diversamente. L’attore ha spiegato che in realtà sul set non si sono mai incontrati. L’ex Eva Bonelli, infatti, ha lasciato il ruolo prima che entrasse anche lui a far parte della serie. A tal proposito ha detto: “Lasciare il set fu una sua scelta: era stanca di camminare per strada e sentirsi rivolgere critiche da chi scambiava la persona con il personaggio che interpretava. Eva Bonelli era una delle grandi protagoniste della soap. Lasciò tutto nel clou della sua carriera: era una donna bellissima, con un personaggio esploso a quel livello e decise di rinunciare a tanti soldi, facendo una scelta molto coraggiosa. Questo ti fa capire com’è davvero Beatrice“.

L’esperienza sul set di Vivere

Gabriele in Vivere aveva un ruolo secondario, Paolo, il barman, ma notò sin da subito l’atteggiamento snob e arrogante di alcuni attori, soprattutto di coloro che rivestivano i ruoli più importanti.

Lazzaro ha confessato di essere entrato con grande umiltà sul set, soprattutto perché suo padre lavorava a Mediaset e quindi conosceva da sempre l’ambiente. Il primo periodo fece anche dei regali ad alcuni attori che però lo definirono “invadente”. Poi venne invitato ad un evento con tutti i protagonisti e salì sul palco in piazza Duomo, a Milano. I colleghi lo accusarono di “aver rubato la scena“.

Secondo lui, in quegli anni, c’era un eccessivo divismo poiché la serie era molto seguita. Sostiene che alcuni attori sono rimasti ancorati a quella dimensione e tutt’oggi si pongono con arroganza, con riferimento proprio a Sara Ricci.

“Si respirava una sorta di divismo, da parte di alcuni, dietro le quinte. Io l’ho patito perché in più di un’occasione mi sono sentito dire che dovevo stare al mio posto“

Gabriele ha confessato anche di aver lasciato il set proprio perché non gli è stato permesso di far crescere il suo personaggio e dargli maggiore attenzione, dato che era molto seguito dal pubblico. Lazzaro ha rivelato che a Vivere bisognava stare attenti a “non calpestare i piedi a nessuno“. Così ha deciso di abbandonare il suo ruolo.