Sara Ricci oscurata: la copertina di Chi e il dettaglio (non da poco)

Sabato 16 dicembre, Sara Ricci è stata eliminata dal Grande Fratello. L’attrice era convinta di salvarsi perché riteneva di essere molto amata fuori. Per lei l’eliminazione è stata completamente inaspettata. Tanto che, come hanno rivelato alcuni inquilini, non si era preparata nemmeno le valigie. Dopo giorni di silenzio, il 19 dicembre ha deciso di tornare sui social, ma anziché mostrarsi dispiaciuta per come ne è uscita, ha deciso di rincarare la dose.

Ha pubblicato una story Instagram dove ha dichiarato che “il 97% del pubblico ama le persone volgari, prepotenti e ignoranti“. Il riferimento è al suo 3%, ovvero la percentuale di pubblico che l’ha votata per farla rimanere in Casa.

“Mi sono laureata con 110 e lode, mi sono guadagnata tutto da sola, non devo ringraziare nessuno e quindi questa cosa dà fastidio. Uno deve essere ignorante, violento“. L’amica lì presente con lei, Laura Tirassa, ha confermato: “Se tu sei qui a Milano a qualcuno ha dato fastidio“.

Ma l'altra chi è? Una versione di Nathalie Caldonazzo non aggiornata? In ogni caso Sara la piastrata sta rosicando così tanto. E noi amiamo vederlo. #GrandeFratello pic.twitter.com/ud8F7zGlBw — falsaaaaah (@falsaaaaah) December 19, 2023

Sara ha quindi deciso di proseguire con la sua idea ed è ancora fermamente convinta di non aver sbagliato nulla poiché “lei non è ignorante“. Anziché fare un mea culpa e cercare di capire cosa non è piaciuto al pubblico. Questo video ha infastidito molti fan del programma che non solo non l’hanno commentato positivamente, ma hanno preso in giro l’attrice per il suo snobbismo. Poco dopo, però, Sara ha eliminato la story, forse a causa delle tantissime critiche ricevute.

“Non è che sei un’attrice hollywoodiana, te la sei tirata tanto“, ha commentato qualcuno. O anche: “Se pensate che l’uscita sia legata al discorso della laurea sarà meglio che posiate i bicchieri ragazze“. E poi: “Ti hanno per*ulato anche a Striscia la Notizia…Sara ti rode tanto eh…Perché non ti hanno votato i tuoi fan?”

Infatti, anche Striscia la Notizia ha mostrato una clip sulla Ricci. L’attrice diceva che non sarebbe mai uscita e poi, poco dopo, è stata eliminata. A creare ancora più ilarità l’uscita della copertina di Chi. La Ricci, infatti, aveva posato insieme a tutti gli altri, ma è stata tagliata fuori dalla foto. Probabilmente perché è stata eliminata, ma chissà se l’attrice ha preso bene questa esclusione. Anche perché Alfonso Signorini non si è mai risparmiato nel prenderla in giro per l’alta considerazione che Sara ha di se stessa.

Sara Ricci al Grande Fratello

L’ex attrice di Vivere è entrata nel programma come antagonista di Beatrice Luzzi ma, a sorpresa, le due in un primo periodo si sono dimostrate molto amiche. Poi la situazione è cambiata. Forse la Ricci ha sofferto il forte protagonismo della Luzzi ed ha incominciato a darle addosso e a rivendicare episodi di 25 anni fa. L’atteggiamento non è piaciuto nemmeno agli altri concorrenti che l’hanno nominata in massa.

Inoltre, Sara si è dimostrata spesso snob verso gli altri concorrenti della Casa e nei confronti di alcune regole da rispettare. Letizia Petris le ha fatto notare, più volte, come non rispettasse la costumista che stava lavorando per loro. Ma la Ricci, anche in prima serata, ha detto “di avere un’immagine da curare perché lei ha una carriera“.

Il suo atteggiamento non è stato apprezzato dal pubblico che più volte l’ha definita “falsa, cattiva e snob” e proprio per questo, dopo nemmeno un mese di permanenza, è stata rimandata a casa.