Sara Ricci: “Ecco chi è l’esempio più bello del Grande Fratello”

Sara Ricci si è raccontata nella nuova puntata di Casa Chi, talk show condotto da Sophie Codegoni. L’ex concorrente del Grande Fratello è uscita dal gioco solo di recente e proprio in questa sua ospitata ha voluto ripercorrere il suo percorso nel reality, spendendo due parole anche per alcuni degli inquilini con cui ha condiviso la Casa.

Sara Ricci e l’esperienza al Grande Fratello

Sara Ricci ha iniziato parlando del lutto che ha colpito Beatrice Luzzi. Quest’ultima, infatti, era recentemente uscita dalla Casa per via della perdita di suo padre, salvo poi rientrare in un secondo momento. “Io penso che ognuno vive il lutto come vuole. E poi ci sta, per noi è lavoro” ha detto l’ex gieffina in merito al lutto di Luzzi, poi ha continuato: “Si sarà armata di forza e di coraggio e sarà andata avanti“.

Esprimendosi sui concorrenti maschili dell’attuale edizione del Grande Fratello, Sara ha spiegato di non aver trovato nessuno interessante dal punto di vista estetico. Nonostante ciò, ha voluto spendere belle parole su alcuni inquilini: Marco Maddaloni, Vittorio Menozzi e Paolo Masella. “Vittorio è una persona splendida. Marco? Sì ma a me poi piacciono molto femminili, molto colti, ecco Vittorio poteva esserlo” ha detto l’ex gieffina, che poi su Vittorio ha continuato: “È una persona stupenda. È l’esempio più bello del Grande Fratello di quest’anno. Mi piacerebbe molto se riuscisse in qualche modo a vincere“. Belle parole, come accennato prima, anche per Paolo: “Anche Paolo mi piacerebbe che vincesse. Ha una storia particolare, per lui vincere potrebbe voler significare cambiare veramente vita“.

Parlando della sua esperienza al Grande Fratello, Sara Ricci ha ammesso di aver dato poco alla trasmissione e di aver raccontato poco: “Quel poco che ho raccontato non è stato inquadrato“. L’ex gieffina, inoltre, ha spiegato come non si possa entrare in programmi del genere senza conoscerli: “Dovevo essere forse più intelligente, ecco forse questa mi è mancata, l’intelligenza di sapere intanto dove stavo entrando“. Quando invece le è stato chiesto chi, secondo lei, recitava di più nella Casa del Grande Fratello, Sara Ricci ha risposto: “Secondo me tutti“. In seguito ha confidato: “Probabilmente avrei recitato anche di più, però sarei stata anche più interessante. Invece all’inizio sono stata molto me stessa“.

Spazio anche al capitolo haters. A Casa Chi, Sara Ricci ha confidato di non essersi mai confrontata, prima d’ora, con insulti così forti come quelli che le sono stati rivolti. Parlando di come ha vissuto questo aspetto, però, l’ex gieffina ha spiegato: “Mi sono divertita molto“. Successivamente, ha smentito di essere snob: “Frequento molti artisti morti di fame, faccio dell’arte la mia vita. Più radicale che snob semmai“.

La precedente intervista a Verissimo

A dicembre, Sara Ricci era stata ospite di Silvia Toffanin a Verissimo. Qui, però, la conduttrice del noto show di Canale 5 aveva lanciato diverse frecciatine all’ex gieffina, arrivando persino a riderle in faccia. In particolare, questo episodio si era verificato nel momento in cui Toffanin aveva chiesto a Sara Ricci se avesse voluto e creduto di vincere. Nel pronunciare la domanda, però, la conduttrice era appunto scoppiata a ridere.