Doc-Nelle tue mani cast, l’attrice Sara Lazzaro: Andrea Fanti e la moglie Agnese tornano insieme?

Sta appassionando tutti gli italiani la nuova fiction di Rai Uno: Doc-Nelle tue mani. Due i principali quesiti del pubblico: Andrea Fanti, alias Luca Argentero, ritroverà la memoria perduta? E riuscirà a riconquistare l’ex moglie Agnese, con la quale lavora fianco a fianco ogni giorno? Se sulla prima le bocche del cast sono ben cucite, alla seconda domanda ha provato a rispondere Sara Lazzaro, l’attrice che interpreta la moglie di Fanti. In un’intervista rilasciata al settimanale Vero Tv, la collega di Argentero ha chiaramente lasciato intendere che ci sarà presto un riavvicinamento tra il suo personaggio e Andrea. Con grande dolore per Giulia, la dottoressa che aveva intrapreso una relazione con Fanti prima dell’incidente.

Doc-Nelle tue mani: le anticipazioni dell’attrice Sara Lazzaro

“Agnese è una donna forte e determinata, ma intimamente fragile. Riavvicinamento? Quello che posso dire è che Andrea ha dimenticato la donna del suo presente Giulia ma ricorda quella del suo passato, Agnese appunto. Che però aveva volontariamente lasciato andare. Agnese, nel frattempo, si è costruita una nuova vita. Senza dubbio il ritorno di Andrea la metterà in seria difficoltà, spingendola a mettere in discussione il suo presente. Scombussolerà non poco la sua vita“, ha dichiarato Sara Lazzaro. Insomma, parole più che eloquenti anche se i colpi di scena sono sempre dietro l’angolo…

Chi è l’attrice Sara Lazzaro della fiction Doc-Nelle tue mani

Sara Lazzaro è un’attrice veneta di 35 anni. È laureata in Arti visive e dello spettacolo. La madre è americana e ha vissuto a lungo tra Italia, Stati Uniti e Inghilterra. Prima di Doc-Nelle tue mani ha recitato in: Braccialetti rossi, Volevo fare la rockstar, La guerra è finita. Di recente è stata apprezzata al cinema nel film 18 regali, accanto a Vittoria Puccini ed Edoardo Leo. Sara è fidanzata con un ragazzo che non fa parte del mondo dello spettacolo.