Sara e Nicola, svelata la verità sull’armadio e sul bagagliaio

Sara Affi Fella e Nicola Panico: ecco la verità sull’armadio e sul bagagliaio dove si pensava venisse chiuso il 35enne

La vicenda legata alla storia di Sara Affi Fella e Nicola Panico ha sorpreso non poco il pubblico. Qualche telespettatore già non credeva alla sincerità dell’ex tronista quando la sua storia con Luigi Mastroianni era naufragata dopo solo qualche giorno. Ed ecco che la conferma è arrivata attraverso la confessione di Nicola, con sui Sara aveva anche preso parte a Temptation Island. I due sono rimasti insieme anche durante il percorso della Affi Fella sul trono. Claudio della redazione ha raccontato nel dettaglio tutta la storia dietro l’esperienza della Affi Fella. Alcuni particolari non sono di certo passati inosservato al pubblico. Stiamo parlando del fatto che Nicola fosse nascosto dentro l’armadio quando Luigi andò a trovare Sara a casa. Non solo, il racconto di Claudio vedeva anche il Panico nascosto nel bagagliaio dell’auto dei genitori della Affi Fella. Scendendo nel dettaglio, per raggiungere in segreto l’abitazione di Sara, Nicola veniva nascosto nel bagagliaio. Sono diverse le battute nate sui social, ma anche in studio da parte di Tina Cipollari, riguardo questi particolari.

Ora lo stesso Panico ha intenzione di chiarire proprio questi due dettagli. In particolare Nicola, ospite in studio a Uomini e Donne, sorridendo smentisce questi due particolari. L’ex di Sara rivela che è stato capito male, in quanto non era davvero nascosto nell’armadio. Quando Luigi giunse a casa della Affi Fella, lui non si trovava dentro l’armadio. A questo punto, viene chiesto al Panico dove si era nascosto allora quando il Mastroianni arrivò sotto casa di Sara. Nicola rivela che si trovava al piano superiore dell’abitazione. Non solo, a questo punto, il Panico ci tiene anche a chiarire che non è mai entrato nel bagagliaio dell’auto, in quanto soffre di ansia.

Sara e Nicola, i particolari sul bagagliaio e sull’armadio vengono smentiti dal calciatore

Nicola afferma che non sarebbe mai potuto entrare nell’armadio e nel bagagliaio poiché soffre d’ansia. Lui a Claudio aveva rivelato con ironia che a un certo punto ha pensato di nascondersi all’interno dell’armadio. Dunque, questi due particolari alquanto strani sono stati chiariti dal diretto interessato.