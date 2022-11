Uno dei nomi e dei visi più conosciuti di Ballando con le Stelle è quello di Sara Di Varia. L’ex danzatrice del talent show di Rai Uno, ospite nel salotto di Serena Bortone ad Oggi è un altro giorno, si è emozionata parlando del suo rapporto con Milly Carlucci. Mentre ha raccontato del suo percorso all’interno del prestigioso programma dell’ammiraglia della tv di stato, di cui ha fatto parte per 13 anni, ha affermato di essersi sentita come a casa: “Io mi sento proprio a casa a Ballando con le stelle”.

“Sono proprio cresciuta, quando sono entrata lì ero una ragazza, poi sono diventata una mamma, poi sono diventata una donna”, ha confidato Sara a Serena Bortone. Effettivamente è davvero così visto che Di Varia entrò a far parte del team di insegnanti all’età di 30 anni e nel mentre ha avuto anche sua figlia Brenda.

Quindi è passata a narrare della difficile decisione, presa in comune accordo con la Carlucci, di lasciare la trasmissione che le ha dato la popolarità, affermando che già da un paio d’anni stava valutando questa possibilità. “Non lo so, è stato grande. Tanto grande. Ne avevamo parlato insieme. Di questa decisione ne parlavo con lei già da due anni, è stata maturata insieme e quindi è stata condivisa. Evidentemente è venuto fuori tutto in quel momento lì”, ha spiegato, riferendosi all’abbraccio e alle lacrime scambiati con la conduttrice di recente.

Sempre in riferimento a Milly, che conduce dal principio lo show danzante di Rai Uno, si è commossa, descrivendola come una figura che l’ha sostenuta e compresa durante tutto il suo percorso affermando che “in 13 anni non l’avevo mai vista piangere Milly, nemmeno nel momento più difficile. Mai”.

Serena Bortone si è rivolta poi a Samuel Peron, chiedendogli se e quando anche lui lascerà Ballando. Lui, sorridendo, ha spiegato di non essere molto lontano da questa possibilità.

Il percorso di Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle

Durante le varie edizioni, Sara Di Vaira ha ballato con diversi personaggi di spicco come l’attore di Beautiful Ronn Moss, l’attore ed ex modello Massimiliano Morra ed il calciatore Marco Delvecchio. Ha poi vinto la quattordicesima edizione, quella del 2019, in coppia con il sottotenente della marina norvegese Lasse Matberg.

Nel dicembre del 2021 la ballerina toscana, insegnante nello show dal 2009, ha annunciato in diretta tv il suo ritiro dal talent ed al suo fianco, naturalmente, c’era la conduttrice a sostenerla. Le due donne si sono poi scambiate un tenero abbraccio commuovendosi, dimostrando stima e affetto reciproco.

In quell’occasione Milly ha dedicato parole molto dolci a Sara: “Non è facile salutare una maestra così grande, una donna così straordinaria. Tu sei un pezzo del mio cuore per tutto quello che abbiamo vissuto insieme, per l’entusiasmo, per la sincerità, per tutto quello che sei stata per questo programma.”