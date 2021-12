Ballando con le Stelle: Sara Di Vaira lascia per sempre il programma

By

Ballando con le Stelle perde un altro pezzo da novanta dopo Samanta Togni e Raimondo Todaro. Nel corso della seconda semifinale dell’edizione 2021 Sara Di Vaira ha annunciato il suo addio al programma di Milly Carlucci. La ballerina, tra le insegnanti storiche del format di Rai Uno, ha rivelato la novità nel corso della gara Ballando con te alla quale ha partecipato la figlia Brenda.

Sara Di Vaira si è detta felice e soddisfatta della presenza della bambina alla competizione per giovani talenti. Subito dopo ha dichiarato che questo è il suo ultimo anno a Ballando con le Stelle e che non tornerà nella prossima edizione in onda nel 2022. Con il fisico Valerio Rossi Albertini, eliminato tra l’altro nel corso delle prime puntate, si è concluso così il lungo percorso di Sara alla corte di Milly Carlucci.

Sara Di Vaira, 42 anni, è una delle protagoniste storiche dell’edizione italiana di Ballando con le Stelle. È entrata nel cast della trasmissione nel 2009, in coppia con l’attore Maurizio Aiello. La Di Vaira ha partecipato in tutto a dieci edizioni del varietà. Ha vinto nel 2019 insieme al modello svedese Lasse Matberg.

Il percorso di Sara Di Vaira a Ballando con le Stelle

Dietro le quinte di Ballando con le Stelle Sara Di Vaira ha pure trovato l’amore: per diverso tempo è stata legata all’ex calciatore Marco Del Vecchio, suo partner nell’ottava edizione in onda nel 2012. Dopo qualche tempo insieme, però, la coppia è scoppiata.

A Ballando con le Stelle Sara Di Vaira ha gareggiato anche con: l’attore di Beautiful Ronn Moss, il pallavolista Luigi Mastrangelo, il velocista Andrew Howe, il rugbista Martin Castrogiovanni, l’attore Massimiliano Morra, il conduttore Costantino della Gherardesca.

Per anni si è parlato di una rivalità tra Sara Di Vaira e Samanta Togni, che ha lasciato Ballando con le Stelle nel 2020, ma le due hanno smentito di recente chiarendo di aver sempre avuto un ottimo rapporto dietro le quinte. Oltre alla Di Vaira nel 2022 non rivedremo nello show di Milly Carlucci Simone Di Pasquale, presente fin dalla prima edizione.