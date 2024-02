Sara Croce via definitivamente dall’Italia: “Perché me ne vado”

Importante volta di vita per Sara Croce. Protagonista dell’ultima edizione di Ballando con le Stelle in coppia con il maestro Luca favilla, l’ex Bonas di Avanti un altro ha deciso di lasciare l’Italia. Un biglietto di sola andata per gli Stati Uniti d’America per tentare il grande salto. L’1 febbraio l’influencer e personaggio televisivo ha preso un aereo per gli Usa dove rimarrà a tempo indeterminato. Lo ha fatto sapere tramite un post pubblicato sul suo profilo Instagram. Cosa va a fare oltreoceano? Non lo ha specificato oggi, ma di recente, in diverse interviste, aveva spiegato che avrebbe raggiunto gli States per provare a sfondare nel mondo del cinema.

“Per la prima volta in vita mia ho preso un biglietto aereo di sola andata. Non so cosa mi riserverà il futuro.. Mi voglio godere il presente, a pieno. LA arrivo! E questa volta.. definitivamente. US”. Così Sara Croce su Instagram, ritraendosi all’aeroporto pochi minuti prima di salpare per Los Angeles, la patria del cinema. Nella ‘Città degli Angeli’ studierà recitazione, con l’obbiettivo di diventare un’attrice affermata.

Qualche giorno fa la modella, per inaugurare questo nuovo percorso di vita, ha dato anche una svolta al suo look, sforbiciando la lunga chioma e sfoderando un caschetto elegante. Inizia quindi per la showgirl un’avventura che ha il sapore del sogno. In questi mesi, come ha riferito di recente in un’intervista rilasciata a Tv Sorrisi e Canzoni, ha già cominciato a studiare recitazione. Il fine è quello di arrivare a Los Angeles con una base solida e poi migliorarsi.

Sara Croce e l’esperienza preziosa a Ballando con le Stelle

L’ex Bonas di Avanti un Altro è stata una delle rivelazioni di Ballando con le Stelle 2023. All’inizio del talent show di Rai Uno è apparsa un po’ ‘ingessata’ e ‘insipida’. E infatti la giuria temutissima del programma l’ha infilzata e criticata in più occasioni. Mai stimolo fu più producente. Con il passare delle puntate la Croce è migliorata sempre di più nel ballo e soprattutto ha via via mostrato un carattere degno di nota, arrivando persino a zittire il conduttore de La Vita in Diretta Alberto Matano, il quale ha poi riconosciuto il netto cambio di passo della concorrente, finendo per elogiarla.