Sara Croce sorprende tutti: “Dopo Ballando lascio l’Italia”. Il motivo

Sara Croce è una delle concorrenti della diciottesima edizione di Ballando con le Stelle, in coppia con il maestro Luca Favilla. Recentemente intervistata a Tv Sorrisi e Canzoni, la modella ha fatto il punto della sua esperienza nel talent condotto da Milly Carlucci, esprimendosi anche sul suo futuro: ecco cosa ha raccontato.

Sara Croce: il futuro dopo Ballando con le Stelle

All’interno dell’intervista, infatti, Sara Croce ha svelato i suoi piani per il dopo Ballando con le Stelle: “Andrò in America, lasciando però un piede in Italia per eventuali proposte di lavoro che dovessero arrivare“. La modella si è espressa anche su cosa vorrebbe fare in futuro, puntando su qualcosa di diverso dopo moda e televisione: “Vorrei provare con la recitazione. Sto già studiando per questo“. La modella non ha escluso un futuro nel mondo del cinema, ma ha poi precisato: “Il mio futuro non è necessariamente nel mondo dello spettacolo“.

“Il mio sogno, però, è essere economicamente indipendente dal mondo dello spettacolo per poter scegliere tra le proposte che arrivano” ha spiegato Sara Croce, per poi continuare: “Mi sono laureata in Comunicazione d’Impresa. Poi quest’anno ho fondato insieme con un mio amico una società di organizzazione di eventi“.

L’esperienza a Ballando

Ampio spazio, all’interno dell’intervista, anche alla sua esperienza, ancora in corso, a Ballando con le Stelle (il programma prime time di Rai 1 si concluderà sabato 23 dicembre). Sara ha raccontato come ai concorrenti venga chiesto un minimo di tre ore al giorno di prove: “Ne facciamo tutti di più” ha però ammesso. Le sale per provare, tuttavia, possono essere utilizzate a turno, quindi, ha spiegato Sara, si arriva a lavorare anche nei corridoi.

In merito alla sua partecipazione a Ballando con le Stelle, Sara ha rivelato di come avesse già provato, in passato, ad entrare nel cast: “Era la terza volta che provavo ad entrare nel cast del programma e finalmente ce l’ho fatta!“. Sul perché quest’anno sia stata la volta buona per entrare a far parte del programma di Milly Carlucci, a differenza dei precedenti tentativi, Sara ha ipotizzato: “Probabilmente non avevano visto quello che, invece, hanno visto questa volta. Quel qualcosa in più: la bellezza non basta“.

Sara Croce ha definito Ballando con le Stelle come un’esperienza “terapeutica“, poiché quando ci si trova sulla pista da ballo è necessario far uscire le proprie emozioni per trasmetterle a chi guarda. Un aspetto non facile da affrontare per la modella, che ha raccontato: “Ho una sorta di blocco emozionale. Grazie a ‘Ballando’, però, ho imparato piano piano ad aprirmi“. Nel corso delle puntate, infine, non sono mancate le critiche da parte dei cinque giudici del programma. Critiche che, però, sono servite per migliorare: “Mi ha fatto piacere che Selvaggia Lucarelli abbia detto che tra tutti i concorrenti sono quella che è migliorata di più“.

Ballando con le Stelle, 8° puntata: cosa è successo

Nel corso dell’ottava puntata di Ballando con le Stelle si era potuto assistere all’emozionante proposta di matrimonio di Giovanni Terzi a Simona Ventura. La conduttrice televisiva aveva detto sì in diretta, davanti ai genitori Anna e Rino. Terzi aveva poi annunciato la data delle nozze (6 luglio 2024), con la notizia che aveva emozionato anche Milly Carlucci. A fine puntata, Terzi è stato eliminato, perdendo lo spareggio proprio contro Sara Croce. A ripescarlo, però, sono stati Sara Di Vaira e Simone Di Pasquale, che hanno utilizzato la loro “wild card” (provvedimento che permette ad un concorrente appena eliminato di rimanere in gioco, seppur con un malus nella puntata successiva).