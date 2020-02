Sara Croce a Rivelo: il flirt con Damante, “De Lellis? Business esagerato”

Sara Croce ospite da Lorella Boccia a ruota libera su Andrea Damante e Giulia De Lellis

L’affascinante ex Madre natura di Ciao Darwin e attuale ‘Bonas’ di Avanti un altro è stata intervistata da Lorella Boccia nel salotto di Rivelo, puntata che andrà in onda giovedì 27 febbraio 2020. Sono vari gli argomenti affrontati dall’influencer: Sara ha parlato della sua esperienza a Miss Italia 2017 e del provino sostenuto per il ruolo di Madre Natura. In seguito si è discusso del famoso flirt avuto con l’ex tronista di Uomini e Donne Andrea Damante durante le vacanze estive a Ibiza. Infine non poteva mancare la sua opinione sull’ex compagna storica del dj veronese, la nota influencer ed ex gieffina Giulia De Lellis.

Il passato da ‘brutto anatroccolo’, Miss Italia e Ciao Darwin

Stando a quanto rivelato dalla modella, da giovanissima è stata molte volte bersagliata dai compagni di classe per via del suo aspetto: “La consapevolezza del mio corpo? Da piccola ero molto magra, la bruttina della classe. Venivo sempre presa in giro. Non mi piacevo, ero sempre timida, soffrivo di acne. Oggi quelli che mi prendevano in giro ci provano“. Una rivincita quindi per Sara che anni dopo si è presentata al concorso di Miss Italia. “Il 2017 era il mio anno fortunato, avevo partecipato ad un altro concorso in Colombia ed ero arrivata terza, quindi ho deciso ‘partecipiamo!’. È brutto da dire ma la gente, se sei bella, ti guarda comunque in modo diverso, è vero. La prima impressione conta, come ti poni, come ti presenti, poi se non hai contenuto non vai da nessuna parte. Al casting di Madre Natura vogliono vedere se sei ‘sprint’. Io ero struccata, capelli pinzati, ero la peggiore e invece mi hanno preso”.

La liaison con Damante e la stoccata alla De Lellis

Si è passato poi a parlare degli amori e la conduttrice ha fatto subito riferimento al flirt avuto con l’ex tronista. “Lui suonava in discoteca, sono andata in console e abbiamo passato una bella serata. Lui ci ha provato ma io ho detto no, ero ancora un po’ in subbuglio per il mio ex… La volta successiva abbiamo fatto un week end al mare, è scappato un bacio, poi siamo andati a Ibiza… io sono partita per Los Angeles… Torno e lui mi dice che ‘abbiamo due vite diverse’. Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio, non ero innamorata“. Infine le parole sull’attuale compagna di Andrea Iannone: “Il libro di Giulia De Lellis? Lei è arrivata a fare un business esagerato, lei sa come muoversi, sa pubblicizzare se stessa e con questa storia delle corna ha fatto parlare di sé ancora di più. Io non farei mai un libro sul mio ex che mi ha fatto le corna“.