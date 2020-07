Sara Croce conferma la love story con Gianmarco Fiory

Dopo gossip e indiscrezioni Sara Croce ha finalmente confermato la relazione con Gianmarco Fiory. L’ex Madre Natura di Ciao Darwin, oggi Bonas in carica di Avanti un altro, ha pubblicato uno scatto passionale che la ritrae a bordo piscina con il nuovo amore. Scatto che nel giro di pochi minuti ha fatto incetta di like e commenti e che potete trovare più in basso. Sara appare assai presa da questa nuova love story, nata per caso dopo alcuni flirt fugaci. Come quello con Andrea Damante, che tanto ha fatto chiacchierare la scorsa estate. Oggi la Croce, classe 1998, è pronta a ripartire da Gianmarco, con il quale sta trascorrendo delle splendide vacanze in Italia. Prima Capri e Ischia, dove lui è di casa, poi Taormina per una bella stagione all’insegna dell’amore, del mare e del relax prima di tornare ai rispettivi impegni di lavoro. La giovane è molto seguita sui social network e il suo percorso in televisione è tutto in salita.

Sara Croce e Gianmarco Fiory stanno insieme

A quanto pare la storia tra Sara Croce e Gianmarco Fiory è iniziata da qualche mese. Ma è già molto importante e dopo i pettegolezzi dell’ultimo periodo la modella ha scelto di uscire finalmente allo scoperto. Il primo a dare la notizia di questo nuovo amore è stato Dagospia, che ha parlato di una passione irrefrenabile tra Sara e Gianmarco. Così irrefrenabile che i due sarebbero stati addirittura avvistati senza veli su uno scoglio. Un aneddoto al momento non confermato dai diretti interessati ma una cosa è chiara: tra la Croce e Fiory è vero amore e la loro è una estate parecchio caliente. Prima di incontrare il calciatore Sara non ha mai vissuto liaison importanti: a Rivelo, il programma di Lorella Boccia, ha ammesso di aver rifilato un due di picche a Cristiano Ronaldo.

Sara Croce: chi è il nuovo fidanzato Gianmarco Fiory

Gianmarco Fiory è un calciatore classe 1990, nato e cresciuto a Capri. Il suo ruolo è quello di portiere. Attualmente gioca nella compagine del Gozzano, squadra che milita in Serie C. In passato ha giocato con altre squadre quali Savona, Pavia, Juve Stabia, Arzanese. Si è formato nel settore giovanile della Juventus. Prima di incontrare Sara Croce il suo nome non è mai finito al centro della cronaca rosa.