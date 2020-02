Sara Croce, Bonas di Avanti un altro: due di picche a Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo ci ha provato con Sara Croce: la confessione della Bonas di Avanti un altro

Rivelazione scottante di Sara Croce a Rivelo. Ospite di Lorella Boccia nella puntata in onda su Real Time giovedì 27 febbraio, la Bonas di Avanti un altro ha confidato di aver servito un due di picche a Cristiano Ronaldo. Stando al racconto dell’ex Madre Natura, il calciatore della Juventus ci ha provato via WhatsApp per poi bloccare la ragazza su Instagram una volta ricevuto un bel rifiuto. La Croce non ha chiarito se questo corteggiamento è avvenuto prima dell’incontro del portoghese con l’attuale compagna Georgina Rodriguez o quando la storia con la valletta di Sanremo 2020 era già in corso. Non solo: Sara ha pesantemente attaccato lo sportivo, assicurando che è solito provarci con tutte le ragazze di Milano.

La confessione di Sara Croce a Rivelo: cosa ha detto su Cristiano Ronaldo

“Ho dato il due di picche a Cristiano Ronaldo. Una persona gli ha dato il mio numero di telefono e io mi sono arrabbiata tantissimo. Lui mi ha scritto su WhatsApp e dopo il mio rifiuto ha detto che mi avrebbe bloccata su Instagram. Così è stato e quindi ho capito che quello era il vero Ronaldo”, ha confidato Sara Croce a Rivelo. “Lui ha scritto a mezza Milano, a ragazze famose e non”, ha aggiunto la modella più che mai sicura delle sue affermazioni. “Mai nella vita con un calciatore. Mettersi con un calciatore è sinonimo di corna”, ha ribadito la Croce.

Sara Croce a Rivelo ha raccontato della breve relazione con Damante

Oltre a Cristiano Ronaldo, Sara Croce ha parlato a lungo pure di Andrea Damante, con il quale ha vissuto una breve liaison la scorsa estate. A chiudere la relazione è stato l’ex tronista di Uomini e Donne, come spiegato da Sara: “Mi dice che ‘abbiamo due vite diverse’. Siamo in buoni rapporti, gli auguro il meglio, non ero innamorata“.