Sara Croce: per l’ex Madre Natura arriva una grande novità

Sara Croce: per l’indimenticabile Madre Natura di Avanti un Altro sta per arrivare una grande novità

Così piccola, già così famosa. Sara Croce, classe 1998, per i tantissimi seguaci di Ciao Darwin è stata definita, senza ombra di dubbio, la Madre Natura più bella di tutte. E come dargli torto? La modella, infatti, ha un fisico incredibile per non parlare del suo volto così angelico. Sara è quindi uno dei volti televisivi più young che ha saputo rapire il pubblico italiano. E per questo motivo la rivedremo ancora una volta nel piccolo schermo. A lanciare l’esclusiva ci ha pensato Spy Magazine annunciando che farà parte del cast della nuova edizione di Avanti un Altro (di cui, le registrazioni sono iniziate proprio in questi giorni). Sara Croce sarà la nuova ‘Bonas’, ruolo appartenuto a Laura Cremaschi e ancor prima a Paola Caruso. Insomma alla giovanissima modella, spetta una bella sfida. Avanti un Altro, infatti, può rappresentare per lei un vero e proprio trampolino di lancio. Grazie al programma il pubblico potrà sicuramente conoscerla meglio, cosa che è potuta accadere poco a Ciao Darwin. Il programma di Paolo Bonolis, per esempio, ha portato fortuna a Paola Caruso e chissà non accada anche per la Croce.

Sara Croce sarà la nuova ‘Bonas’ di Avanti un Altro: l’annuncio di Spy Magazine

Sul profilo Instagram di Spy Magazine è stato dato l’annuncio: “Il settimanale “Spy” anticipa , nel numero in edicola da venerdì 27 settembre, un cambiamento nel cast di “Avanti un altro”, la popolare trasmissione del preserale di Canale 5 condotto da Paolo Bonolis. Dopo due anni , infatti, ci sarà una nuova “Bonas “ al posto di Laura Cremaschi: la nuova protagonista sarà Sara Croce, 21 anni, quarta classificata a Miss Italia ed ex Madre Natura dell’ultima edizione di “Ciao Darwin”. Sara Croce è anche salita agli onori della cronaca per il suo flirt estivo con Andrea Damante, ex di Giulia De Lellis, flirt, peraltro durato soltanto lo spazio di una estate. Sara Croce, ha già registrato, svela “Spy” le prime puntate di “Ciao Darwin” , nel ruolo che è stato di Laura Cremaschi (e prima ancora di Paola Caruso), “promossa” in questa nuova edizione al ruolo di “Regina del web” all’interno dello show”.

L’ex Madre Natura, Sara Croce, e il flirt estivo con il dj Andrea Damante

La ragazza, pur essendo molto riservata, durante l’estate appena finita ha riempito anche qualche pagina di gossip. Pare infatti che la modella di Garlasco abbia avuto una breve relazione con Andrea Damante. I due sono stati beccati insieme da Chi a Forte dei Marmi mentre si scambiavano un tenero bacio. Le cose sembravano andar bene ma purtroppo la loro storia ha avuto breve durata. Oggi i due, infatti, sono entrambi single e il bel dj è tornato sulla cresta del gossip a causa del libro, scritto dalla sua storica ex Giulia De Lellis, Le corna stanno bene su tutto – Ma io stavo meglio senza.