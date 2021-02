Sara Carbonero tumore alle ovaie: le prime parole dopo il nuovo intervento

Sara Carbonero parla per la prima volta dopo aver subito una seconda operazione, in seguito alla recidività del tumore alle ovaie di cui era venuta a conoscenza già nel 2019. Dopo questo nuovo intervento, pare che la moglie di Iker Casillas sia tornata subito a lavoro. Da un po’ di tempo, infatti, conduce un programma di Radio Marca, l’emittente radiofonica del giornale sportivo madrileno. Proprio durante il programma, la Carbonero ha voluto rassicurare tutti sul suo stato di salute.

Un vero e proprio fulmine a ciel sereno per la giornalista che si è operata la prima volta nel 2019 e che non sembra darsi per vinta. Sara Carbonero, infatti, ha dichiarato di stare bene e di essere molto felice all’idea di poter ritornare a lavoro:

“Come mi sento? Adesso benissimo, davvero. All’inizio mi sentivo piuttosto scombussolata, ma ora sto bene”

Sara Carbonero ha anche pubblicato su Instagram un post per ricordare il ritorno a lavoro. Ha colto l’occasione per fare una riflessione insieme ai Tu Otra Bonita, un gruppo musicale che era ospite in radio:

“La parola Covid sta assorbendo tutto ma la vita è troppo bella perché una singola parola annulli tutto il resto. Di vita ce n’è una sola”

Il 2019 è stato un anno difficilissimo per Sara Carbonero. Non solo per la scoperta del tumore alle ovaie, ma anche per il malore improvviso dell’ex portiere dei Blancos. Il marito, Iker Casillas, infatti, ha rischiato di perdere la vita per un infarto.

Un malore inaspettato durante gli allenamenti e in seguito al quale lo spagnolo è stato soccorso e portato in ospedale. Casillas ha raccontato quanto è successo anche durante il documentario ‘Colgar las alas’.

Da quel momento, l’ex portiere della Nazionale spagnola non è più riuscito a dormire a pancia in giù, anche se poi ad un certo punto ha deciso di reagire:

“Ma c’è stato un giorno che ero così angosciato che ho detto: ‘Basta, mi metto a dormire. E se non mi sveglio più così sia, ma voglio provare a riposare’”

Inoltre, in un’intervista alla rivista Semana, Iker Casillas aveva confessato di non essere stato abbastanza vicino alla sua consorte. Il suo infarto, unito alla malattia di Sara Carbonero, gli hanno creato grande destabilizzazione. Un periodo difficile per entrambi, ma che ora sembra essere soltanto un lontano ricordo.

Non ci resta che attendere per scoprire ulteriori sviluppi sullo stato di salute della giornalista spagnola Sara Carbonero, amata in madrepatria e non solo.