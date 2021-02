Sara Carbonero (moglie di Casillas): il cancro è tornato

Nuova operazione chirurgica in vista per la moglie dell’ex portiere Iker Casillas, alle prese con la recidività della sua malattia

Arrivano brutte notizie dalla famiglia Casillas. La moglie del portiere iberico, Sara Carbonero, deve tornare a fare i conti con la sua malattia. Il tumore è tornato a bussare alla porta della viceredattrice della sezione sportiva di Mediaset Espana. Una brutta ricaduta che l’ha costretta a tornare in clinica per iniziare un nuovo ciclo di cure, dopo quelle fatte a maggio 2019. Tutto il mondo sportivo fa il tifo per la nota giornalista, tra i principali volti tv in Spagna.

Qualche giorno fa, precisamente lo scorso 3 febbraio, la Carbonero ha festeggiato il suo 37esimo compleanno e adesso si trova a fare i conti con questa triste notizia. La consorte di Casillas, secondo i media iberici, è tornata nella Clinica dell’Università di Navarra per una ricaduta di cancro ovarico maligno. La stessa malattia le è stata diagnosticata già una prima volta, nel 2019, costringendola a sopporsi anche ad un’operazione chirurgica.

Sara Carbonero di nuovo in ospedale per una recidiva

Dopo l’operazione del 2019, la giornalista ha cominciato i suoi controlli di routine. Le cose sembravano andare bene fino all’ultimo controllo, dove è venuta fuori una recidività della malattia. Non appena saputa la notizia, come riportato da ABC, la Carbonero si è ricoverata. Molto probabilmente dovrà anche sottoporsi ad un nuovo intervento chirurgico.

La sua equipe sembra essere ottimista, viste le cure immediate a cui è stata sottoposta la moglie di Casillas. Per cautela, però, si attendono nuovi aggiornamenti sul suo stato di salute che torna a dare un bel po’ di preoccupazione.

Un nuovo ostacolo sul cammino di Sara Carbonaro e dell’intera famiglia Casillas. Come dimenticare anche l’infarto dell’ex nazionale spagnolo durante un allenamento, nel 2019. Un triste “inconveniente” che l’ha costretto a dire addio al pallone.

Un periodo difficile per la coppia che era stato confermato anche dallo stesso Casillas che, in un’intervista alla rivista spagnola Semana, aveva ammesso di non supportato la moglie a dovere: “Con Sara Carbonero non sono stato tutto quello che avrei dovuto essere”.

Una crisi che i due successivamente hanno superato alla grande. Non ci resta che augurargli di superare anche stavolta l’ostacolo, più uniti che mai!