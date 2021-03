Sara Carbonero e Casillas si sono lasciati, è ufficiale: l’annuncio

È ufficialmente finita tra Sara Carbonero e Iker Casillas. Una rottura annunciata dai media spagnoli qualche giorno fa e resa ufficiale solo ora sull’account Instagram della giornalista sportiva. La 37enne, che da qualche anno sta combattendo contro un tumore, ha confermato sui social network l’addio all’ex calciatore, sposato nel 2016. La coppia ha avuto due figli: Martin e Lucas. Il loro amore è diventato famoso in tutto il mondo nel 2010, durante i Mondiali di calcio, quando l’ex portiere della Spagna ha baciato Sara, che all’epoca lo stava intervistando. Un amore dolce e romantico, che ha fatto sognare davvero tutti.

Sul suo account Instagram Sara Carbonero ha dichiarato di sentirsi orgogliosa per tutto quello che ha realizzato insieme a Iker Casillas. Insieme hanno trascorso anni belli, unici ed emozionanti e hanno creato una famiglia solida. La giornalista ha spiegato che da oggi lei e l’ex marito prenderanno strade diverse ma non lontane visto che saranno legati per sempre dai piccoli Martin e Lucas. Due bambini che hanno riempito la vita di Sara e Iker, per questo i piccoli restano la priorità dell’ex coppia.

Sara Carbonero ha aggiunto che questa decisione finale è stata presa di comune accordo, dopo una lunga riflessione. Rispetto, affetto e amicizia resteranno per sempre tra la giornalista e Iker Casillas. L’obiettivo comune è ora quello di crescere Martin e Lucas in modo sano e di proteggerli da malelingue e falsità.

L’ex moglie di Iker Casillas ha concluso il suo lungo post chiedendo a tutti, fan e appassionati di cronaca rosa, di rispettare la loro privacy e questo momento così delicato. Lo stesso post è apparso sulla bacheca Instagram dell’ex calciatore. Sia Casillas sia Sara Carbonero hanno deciso di disattivare i commenti dei follower.

Entrambi hanno inoltre chiarito che queste sono le loro uniche dichiarazioni e che non rilasceranno altre parole sulla separazione in futuro. Insomma, dopo aver confermato i pettegolezzi Sara Carbonero e Iker Casillas hanno scelto di far calare il sipario sul loro intenso ed emozionante matrimonio. Finito, purtroppo, nonostante le romantiche premesse.