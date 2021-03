Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati? In Spagna ne sono certi

Iker Casillas e Sara Carbonero si sono lasciati: il gossip arriva dalla Spagna, dove i media sono certi che la separazione sia in corso. Se fosse vero, allora una delle coppie più amate e più solide del mondo del calcio sarebbe giunta al capolinea a sorpresa. Nessuno sospettava nulla, nessuno aveva notato indizi. Di loro si è sempre parlato per altri motivi, non sempre felici: Iker Casillas e Sara Carbonero hanno affrontato un periodo molto difficile, entrambi hanno avuto problemi di salute. Lui è stato colpito da un infarto a maggio del 2019, lei invece ha combattuto contro un tumore.

Sono rimasti insieme e hanno affrontato tutto l’uno accanto all’altra, fino a oggi. Purtroppo la Carbonero ha rivelato che il tumore è tornato perciò ancora una volta non sarà facile per lei. Ma Casillas sarà al suo fianco oggi come ieri? Forse no, perché secondo il settimanale Lecturas sarebbe finita tra Iker Casillas e Sara Carbonero. I due non solo si sarebbero lasciati, ma non vivrebbero già più insieme. La separazione pare sia stata una decisione di entrambi, quindi si sarebbero lasciati di comune accordo. Non si sa altro, il gossip si limita a questo per il momento ma di sicuro se ne parlerà nei prossimi giorni.

Se fosse vero, Iker Casillas e Sara Carbonero si sarebbero lasciati dopo dodici anni di amore e due figli insieme, Lucas e Martin.

Iker Casillas e Sara Carbonero, quel bacio in tv rimasto nella storia

Una delle immagini che difficilmente gli amanti del calcio e del gossip dimenticheranno è il bacio di Iker Casillas e Sara Carbonero ai Mondiali del 2010. Un momento bello, spontaneo che ha emozionato tutto il mondo e ha fatto anche un po’ sognare. In quel periodo si vociferava che tra i due ci fosse del tenero, ma il bacio aveva confermato tutto. E soprattutto è stato inaspettato, forse per questo ancora più bello. La nazionale spagnola aveva appena alzato la Coppa del Mondo in Sudafrica, Sara Carbonero aveva intervistato il portiere Iker Casillas che era al settimo cielo, per ovvi motivi.

Iker era così felice da non riuscire a contenere l’emozione. Quindi aveva ringraziato tutte le persone che lo hanno sempre sostenuto, dai genitori a tutta la famiglia. E mentre Sara aveva provato ad andare avanti con l’intervista, il portiere spagnolo aveva proseguito con i ringraziamenti menzionando gli amici e… lei! Quindi le aveva dato un bacio in diretta davanti a tutta la Spagna, e non solo. Da quel momento sono diventati una delle coppie più solide dello spettacolo spagnolo, fino a oggi almeno.