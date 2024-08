Sara Barbieri fa l’ecografia: Corona bestemmia e sgancia l’insulto

Prosegue la dolce attesa di Sara Barbieri, 24 anni e fidanzata di Fabrizio Corona (50). L’ex re dei paparazzi, nelle scorse ore, si è reso protagonista di un paio di uscite tutt’altro che memorabili, per usare un eufemismo. Prima, commentando l’ecografia a cui si era da poco sottoposta la compagna, ha fatto partire un bestemmione su Instagram, poi, in una storia successiva, ha insultato le tempistiche della gravidanza. Insomma, non si è fatto mancare nulla. D’altra parte si sa che con Corona le vie di mezzo non esistono: prendere o lasciare.

Dopo una visita dal ginecologo, l’imprenditore milanese ha aggiornato i suoi fan con una storia Ig, confermando quel che già aveva spiegato di recente, vale a dire che Sara ha il termine della dolce attesa il 25 dicembre, il giorno di Natale. Su tale questione Fabrizio ci sta giocando molto. Ma che cosa è successo e perché ha scandito una sonora bestemmia? Così, senza un preciso motivo.

Prima ha coinvolto la fidanzata incinta nel video, chiedendole di ripetere quando dovrebbe nascere il figlio (“25 dicembre, ci farà questo regalino”, ha detto lei), poi è intervenuto lui stesso (“Beh, d’altronde è figlio di Dio e non poteva nascere un altro giorno”). Se il siparietto fosse finito qui, nulla di particolare da segnalare. Peccato che Corona abbia poi pronunciato un “Por*o D**” ad alta voce, con tono sprezzante e con il chiaro intento di farsi sentire. Una spacconata volgare, se così la si può definire.

Non pago delle sue gesta, a qualche ora di distanza, ha pure insultato i tempi della dolce attesa: “Comunque il periodo della gravidanza dura troppo e nessuno ha il coraggio di dirlo: “Che due cogli**i””. Amen!

Fabrizio Corona voleva una femminuccia, madre natura ha avuto altri piani

Di recente, l’ex re dei paparazzi ha svelato che la compagna aspetta un maschietto e che quindi appenderà sul portone di casa un fiocco azzurro. Una delusione per lui che aveva detto senza troppo girarci attorno di volere a tutti i costi una femminuccia. E invece madre natura ha avuto altri piani. Per la Barbieri si tratta della prima gravidanza, mentre Corona diventerà padre per la seconda volta. Come è noto ha già un figlio, Carlos Maria, nato nel 2002 dalla relazione avuta con Nina Moric. Oggi il 22enne vive con Fabrizio e non con la madre.