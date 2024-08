Festa per Carlos Maria Corona. Il compleanno senza Nina Moric

Carlos Maria Corona sta festeggiando il suo 22° compleanno insieme al padre, Fabrizio, che ha organizzato una celebrazione speciale per questa occasione speciale. Unica assente? La mamma, Nina Moric.

Il compleanno di Carlos

Oggi, 8 agosto, Carlos Maria Corona, il primogenito di Fabrizio Corona, festeggia il suo 22° compleanno. Il giovane, attualmente in vacanza in Sicilia con il papà e la fidanzata incinta, Sara Barbieri, celebrerà questo giorno speciale con loro. Fabrizio Corona ha voluto rendere il compleanno ancora più speciale condividendo sui suoi profili social alcune storie su Instagram, dove ha pubblicato foto e video che documentano i momenti passati insieme. Tra questi, si possono vedere scene di loro che si prendono cura della pelle con i patch per gli occhi e un emozionante discorso di Carlos Maria in occasione del 50° compleanno di Fabrizio, con parole affettuose come «Per sempre fino alla fine dei miei giorni».

Tuttavia, la mamma di Carlos, Nina Moric, non sarà presente per festeggiare con il figlio in questa giornata. Sembra che per lei sia particolarmente difficile affrontare questo momento, e perciò ha scelto di non unirsi alla celebrazione.

La reazione di Nina Moric

Nina Moric ha espresso pubblicamente il suo profondo dolore attraverso le storie di Instagram, utilizzando le parole

«Fa troppo male»

per descrivere il suo stato d’animo in questo momento così delicato.

Le sue storie sono state accompagnate da una serie di ricordi commoventi e nostalgici, tra cui foto e video dei compleanni passati del figlio Carlos Maria, che hanno immortalato i tanti momenti speciali che hanno condiviso insieme nel corso degli anni. Questi ricordi mettono in luce quanto questi eventi fossero significativi per entrambi e come, per Nina, fosse una tradizione particolarmente importante celebrare il compleanno di suo figlio.

Ricordiamo che il figlio Carlos purtroppo ha una malattia psichiatrica da tenere sotto osservazione, e al momento il solo a occuparsene tra i due è proprio il papà Fabrizio Corona.

La malattia di Carlos

Felice di festeggiare in compagnia della famiglia e degli amici più stretti, Carlo appare finalmente spensierato e sereno, nonostante l’assenza della mamma e le novità in arrivo in famiglia.

Il nome ufficiale della condizione di Carlos è “psicosi transitoria acuta“. Il dottor Massimiliano Dieci,esperto in riabilitazione psichiatrica, ha spiegato a Vanity Fair che questa malattia è caratterizzata dalla manifestazione di sintomi psicotici in modo acuto, ma per una durata limitata. Per essere classificata come tale, la psicosi transitoria non deve persistere per più di un mese. Pertanto, la diagnosi può essere effettuata solo dopo che è trascorso questo intervallo di tempo.

Il disturbo, dice il dottore