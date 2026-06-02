Sara Barbieri e le foto al mare, fan preoccupati per la compagna di Corona: cosa hanno notato

Sara Barbieri, nelle scorse ore, ha pubblicato su Instagram un album fotografico riguardante alcuni giorni trascorsi al mare con il compagno Fabrizio Corona. In alcune immagini la si vede con indosso il costume. E proprio questi scatti hanno fatto preoccupare molti suoi fan. Tantissimi hanno commentato affermando che la 26enne sia di una magrezza non sana. C’è anche chi l’ha invitata a chiedere aiuto. Dall’altro lato ci sono stati utenti che hanno sostenuto che il suo fisico non ha nulla che non va. La giovane non ha risposto ai pareri più delicati. Ha invece ringraziato alcuni di coloro che le hanno rivolto parole tenere.

Sara Barbieri: i fan manifestano preoccupazione per la compagna di Fabrizio Corona

La compagna di Corona sembra aver perso qualche kg nell’ultimo periodo. Un dettaglio non sfuggito a tante persone che la seguono. Non è dato sapere se sia alle prese con disturbi alimentari oppure se la perdita di peso sia dovuta ad altri fattori. Quel che invece è certo è che sui social troppi utenti non hanno alcun tipo di tatto e spesso rilasciano esternazioni insensibili e fuori luogo.

Chi è Sara Barbieri e le tappe della love story con Corona

Sara Barbieri è nata a Firenze nel 2000. Ha 26 anni di differenza rispetto a Fabrizio Corona, con il quale convive a Milano e con il quale è legata da circa quattro anni. La coppia, a dicembre 2024, ha accolto il piccolo Thiago. Per la giovane si è trattato del primo frutto d’amore, per l’ex re dei paparazzi del secondo (è anche padre di Carlos Maria, il figlio avuto nel 2002 con Nina Moric).

La 26enne è una modella. In passato ha posato per prestigiosi brand di abbigliamento e di gioielli, come ad esempio Dolce & Gabbana e Miu Miu. Su Instagram è seguita da oltre 216mila follower. Pubblica a volte immagini della sua vita privata, ma con molta parsimonia. In tv è apparsa una sola volta, nell’inverno 2023. Si mostrò per pochi secondi a Domenica In. Mara Venier stava intervistando Corona e la chiamò in studio. Si presentò velocemente e se ne andò altrettanto rapidamente.