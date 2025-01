Corona, profezia d’amore, con Sara Barbieri finirà: le parole di lui

L’ex re dei paparazzi riesce sempre a stupire. Diventato di nuovo papà da pochissimo tempo, Fabrizio Corona ha rilasciato al settimanale Chi alcune dichiarazioni sorprendenti, ma soprattutto inaspettate. Attualmente impegnato con Sara Barbieri, madre dell’ultimo arrivato, il piccolo Thiago, Corona ha rivelato che questa relazione, probabilmente, non durerà per sempre. È come se in cuor suo, e in effetti spiazza, lui sapesse che l’amore finirà: nonostante il desiderio palesato di un altro figlio e nonostante il pensiero, fermo, che lei sarà la donna che sosterrà al suo capezzale. Insomma, ancora una volta Fabrizio Corona è riuscito a sganciare una bomba, ma questa volta sulla sua stessa vita e sulla sua stessa relazione: e profezia sia. Ma come, non si erano “raddrizzati tutti e due”? Ecco cosa ha rivelato al magazine.

Fabrizio Corona prevede la fine della sua relazione: le dichiarazioni spiazzanti

Quando la schiettezza chiama, Fabrizio Corona risponde. È così, è sempre stato così e sempre lo sarà, perché questo fa parte della sua persona e del suo modus operandi (e di vita). Ma che cosa ha dichiarato l’ex re dei paparazzi di così spiazzante? A quanto pare nel parlare della sua attuale situazione sentimentale con Sara e il piccolo Thiago, Corona avrebbe confessato di sapere già come andrà a finire.

Mi sa che ci siamo raddrizzati tutti e due. L’arrivo di questo bambino ha riallineato i pianeti […] Magari fra un anno ci sposiamo, ma io voglio fare una previsione sulla nostra storia, faremo il secondo figlio, ma staremo insieme altri quattro o cinque anni, poi ci lasceremo…



Queste le prime parole di Corona, che non lascia di certo ben sperare. Di una cosa però rimane certo: Sara è e sarà sempre il suo “grande amore”, al quale vorrà sempre bene: “da vecchio, quando sarò in punto di morte, al mio capezzale ci sarà lei“, ha poi aggiunto. Insomma, sembra proprio che Corona abbia già previsto il suo futuro, dipingendolo grigio dal punto di vista relazionale. A stupire è la quasi assoluta convinzione di come andranno le cose tra lui e Sara Barbieri e la tranquillità nel dirlo. Forse è stato troppo “drammatico”, ma certamente pensare che la relazione, che solo nel 2022 definiva “la storia più bella mai vissuta nella vita”, è destinata a sfumare nonostante la presenza di un figlio beh, lascia un po’ di amaro in bocca.

Si sa, a Corona piace stupire e probabilmente la sua stessa profezia si avvererà, ma mai dire mai, specialmente adesso che l’amore sembra essere così forte.