Uomini e Donne news Sara Affi Fella viaggio col fidanzato, “Nascondi l’amante?”: lei gela tutti

Ultime notizie Uomini e Donne, Sara Affi Fella e Francesco Fedato insieme per un nuovo viaggio… ma un commento non piace per nulla all’ex tronista!

A Sara Affi Fella non piace assolutamente quando viene fatta dell’ironia su amanti e fatti legati alla sua esperienza a Uomini e Donne. Ci ha sofferto molto e, ogni volta che viene fatta una cattiveria nei suoi riguardi, lei risponde senza troppi freni. Cos’è successo questa volta? Una sua seguace di Instagram le ha scritto se durante il suo viaggio col fidanzato Francesco Fedato nasconderà un amante… Parole, queste, che hanno creato una reazione: Sara non ha lasciato passare questo messaggio, anche perché ama davvero il suo ragazzo e ha intenzione di portare avanti grandi progetti con lui dopo la brutta esperienza a Uomini e Donne.

Commenti su presunto amante di Sara Affi Fella, lei non si trattiene

Sara Affi Fella ha spiegato su Instagram: “Sono già pronta per partire! Peccato che manca ancora un mese. Io e Fra abbiamo scelto la nostra meta per le vacanze. Destinazione: Marsaalam!”. Sotto a questo post dell’ex tronista di Uomini e Donne, una follower le ha scritto: “Ci nascondi l’amante di nuovo?”; Sara non è voluta rimanere in silenzio: “Fai la brava”. La ragazza ha poi chiesto scusa, spiegando che si è trattato solo di un commento ironico… che non è andato per niente giù all’influencer!

Sara Affi Fella contro la redazione di Uomini e Donne: due pesi e due misure?

Recentemente Sara Affi Fella ha fatto anche chiacchierare per il suo commento sulla scelta di Alessandro Zarino e su quello che è accaduto alla sua corteggiatrice Veronica Burchielli: “Vedendo quello che è successo ultimamente in Tv, mi sembra che ci siano altre persone che hanno fatto anche peggio di me, come abbiamo visto, eppure non sono state attaccate e massacrate come lo sono stata io. Vanno avanti come se niente fosse nel loro percorso. Beate loro, pare che a qualcuno sia concesso e a qualcun altro non sia concesso nulla. Forse sono stata troppo in silenzio”.