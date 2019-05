Sara Affi Fella a ruota libera: verità sui ritocchi estetici e i chili persi dopo lo scandalo a Uomini e Donne

Sembra essere passato tantissimo tempo dall’addio di Sara Affi Fella ai social per via lo scandalo che l’aveva travolta a Uomini e Donne. L’ex tronista, che durante il suo percorso nel programma aveva nascosto la sua relazione con Nicola Panico, oggi non si nasconde più ed è tornata a mostrarsi ai suoi follower a testa alta. In più occasioni Sara ha spiegato di sentirsi una persona nuova adesso, e lo ha ribadito anche pochi minuti fa, in una serie di video pubblicati sul suo Instagram stories. Nel rispondere alle domande di alcuni suoi seguaci l’ex tronista ha parlato del periodo buio passato dopo Uomini e Donne e della sua vita oggi. Dai ritocchi estetici ai chili persi quando ha sofferto di anoressia, la Affi Fella si è raccontata senza filtri.

Sara Affi Fella, prima di tutto, ha voluto sfatare un mito: lei non ha mai fatto il filler alle labbra. Nonostante molte persone continuino a chiederglielo, le sue labbra sono carnose di natura e non le ha mai rifatte o ritoccate (anche se non avrebbe nulla in contrario). Fisicamente si piace adesso e, piano piano, si sta riprendendo. Nel periodo in cui ha sofferto di anoressia, proprio dopo lo scandalo a Uomini e Donne, ha confessato di aver perso 5/6 chili, che solo col tempo ha ripreso in parte (anche se ancora le manca un po’ per arrivare al suo peso forma).

Sara Affi Fella felice insieme a Francesco Fedato: la nuova vita dopo Uomini e Donne

Sara Affi Fella adesso ha ritrovato l’amore tra le braccia di Francesco Fedato, giocatore del Trapani. Per lui ha pure lasciato il suo paese per trasferirsi in Sicilia. I due adesso pare convivano e, dalle immagini e le dediche che si scambiano reciprocamente sui social, le cose tra di loro sembrano procedere a gonfie vele.