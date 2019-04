Sara Affi Fella cambia vita: l’ultimo gesto d’amore per Francesco

Uomini e Donne, Sara Affi Fella cambia vita dopo lo scandalo che l’ha travolta al Trono Classico: il gesto d’amore per il fidanzato Francesco

Sara Affi Fella sembra essere davvero decisa a cambiare vita dopo lo scandalo che lo scorso anno l’ha travolta a Uomini e Donne. Quando è saltata fuori la sua relazione segreta con Nicola Panico e quando Luigi Mastroianni l’ha accusata di aver sempre finto con lui, l’ex tronista è stata letteralmente travolta dalle critiche su Instagram. Col passare del tempo Sara ha provato a rimettere a posto la sua vita e, dopo un lungo periodo di riflessione e lontananza dai social, è tornata a raccontarsi ai suoi follower in modo diverso. Ha chiesto scusa per ciò che ha fatto ma si è detta anche intenzionata a guardare avanti e andare oltre quello che era successo. Nella sua vita poi è arrivato Francesco Fedato, calciatore del Trapani che le ha fatto battere il cuore di nuovo.

Oggi Sara Affi Fella è innamorata e, stando a quanto lei stessa ha fatto intendere nelle ultime ore, pare si sia trasferita in Sicilia per stare vicino al nuovo fidanzato. Un grande gesto d’amore quello di Sara per il calciatore. Lasciare il posto in cui è cresciuta e allontanarsi da amici e parenti per lei non deve essere stato facile ma questo, oggi, dimostra quanto sia forte la sua voglia di ricominciare. Sara Affi Fella è pronta a riscrivere un nuovo capitolo della sua vita e con lei, questa volta, ci sarà anche Francesco.

Sara Affi Fella torna a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne

Recentemente, tramite delle Instagram stories, Sara Affi Fella è tornata a parlare della sua esperienza a Uomini e Donne. Di quello che ha fatto non ha una bella opinione nemmeno il suo nuovo fidanzato. Quest’ultimo, tuttavia, ha conosciuto adesso una Sara nuova e, stando a quanto dichiarato da lei, Francesco condanna oggi il suo passato ma pensa solo al presente.