Sara Affi Fella torna a parlare dello scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne: ecco cosa pensa oggi il suo nuovo fidanzato

Difficilmente i fan di Uomini e Donne dimenticheranno il nome di Sara Affi Fella e lo scandalo che l’ha travolta dopo la sua partecipazione alla trasmissione. Quando la relazione segreta con Nicola Panico è stata scoperta il web si è rivoltato contro di lei, costringendola per diversi mesi ad allontanarsi da tutto e tutti e prendersi una pausa dai social. Oggi, però, Sara non si nasconde più e di quello che ha passato ne parla con la consapevolezza e la decisione di chi sa di aver sbagliato. Adesso ha anche ritrovato l’amore tra le braccia di Francesco, un ragazzo che ha conosciuto dopo Uomini e Donne e che di professione fa il calciatore.

Cosa pensa il nuovo fidanzato di Sara della sua esperienza in TV e delle bugie dette da lei in passato al pubblico e allo staff di Maria De Filippi? Questa domanda è stata rivolta all’ex tronista pochi minuti fa su Instagram che, invece di ignorarla, ha deciso di rispondere raccontando la sua verità. “Francesco è una persona intelligente, sa che ho sbagliato e non condivide assolutamente come mi sono comportata in passato. Ad oggi però mi ha conosciuta e sa come sono fatta ed è l’unica cosa che conta. Si fida di me e io mi fido di lui”, ha scritto Sara sul suo profilo.

Sara Affi Fella felice dopo Nicola Panico: addio alle ansie e alle paure dopo Uomini e Donne

Le polemiche che l’hanno travolta dopo Uomini e Donne hanno segnato particolarmente Sara Affi Fella. Dopo l‘intervista rilasciata a Chi, dove chiedeva scusa per quello che aveva fatto, la ragazza ha dovuto far fronte anche gli attacchi del suo ex Nicola Panico. Adesso, tuttavia, le liti e gli scontri social con quest’ultimo sembrano essere acqua passata. Sara oggi è felice e, come ha scritto lei su Instagra, ha abbandonato ansie e paure che in passato l’hanno tormentata.