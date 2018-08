Sara Affi Fella: l’ultima rivelazione su Luigi, la malattia e le smagliature

Sara Affi Fella di Uomini e Donne e Temptation Island: Luigi Mastroianni, la malattia alla gamba e le smagliature

Sara Affi Fella è tornata a sottoporsi alle domande dei fan su Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne non si è tirata indietro davanti ai quesiti più scomodi e in particolare su quelli inerenti l’ex corteggiatore Luigi Mastroianni e la malattia alla gamba che l’ha colpita qualche mese fa. “Pentita di esserti fatta scappare Luigi? Rimpianti?”, ha chiesto qualche follower. Secca la replica di Sara: “Non mi sono fatta scappare nessuno! Nessun rimpianto, nessun rimorso”. Dunque, per l’ex protagonista di Temptation Island la relazione con il siciliano è solo un ricordo lontano: Sara è felicemente single e contenta di godersi la sua prima estate in solitudine, senza ragazzi attorno.

Per quanto riguarda invece la malattia, Sara Affi Fella ha rivelato: “Ho scoperto a gennaio di avere un problema alla gamba e mi sono operata. Oggi sto bene”. Una confessione che arriva dopo quella di qualche mese fa, quando ha mostrato a tutti – tramite uno scatto – una cicatrice post operatoria. “Quella cicatrice lì mi ha segnata per sempre. Ad oggi io posso dire di essere fortunata ad esserci ancora grazie all’amore della mia famiglia e alla bravura dei medici del Policlinico Gemelli di Roma”, ha raccontato la modella di Venafro tempo fa. Oggi Sara sta bene ma quell’intervento ha avuto delle conseguenze fisiche inevitabili, come svelato dalla diretta interessata.

Sara Affi Fella ha le smagliature dopo l’intervento alla gamba

“Dopo l’intervento mi sono uscite le smagliature”, ha ammesso senza problemi Sara Affi Fella su Instagram. La 22enne ci ha però tenuto a ribadire: “La bellezza oggi è una carta importante ma se poi non hai neanche un neurone che ti funziona, stai inguaiat!”.