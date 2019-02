Sara Affi Fella torna a parlare dopo lo scandalo a Uomini e Donne: il video

Sara Affi Fella rompe il silenzio e torna a parlare dopo Uomini e Donne: l’ex tronista supera le paure e pubblica il primo video su Instagram

Sara Affi Fella è tornata sui social da diverse settimane ormai. Dopo lo scandalo che l’aveva travolta a Uomini e Donne l’ex tronista aveva chiuso il suo profilo Instagram, isolandosi dal resto del mondo per diverso tempo. Adesso, però, Sara non si nasconde più, e con i suoi follower e i suoi fan è tornata a parlare. Fino ad ora, però, lo aveva fatto solo tramite frasi scritte e immagini pubblicate di tanto in tanto. Poche ore fa, tuttavia, su Instagram è arrivato il suo primo video parlato, le prime stories dove l’ex protagonista del Trono Classico ha deciso di dare spazio per la prima volta alla sua voce. Quella che vediamo (e sentiamo) è una Sara quasi diversa da quella che, mesi fa, si mostrava spavalda ai suoi seguaci e a quelli che l’avevano conosciuta a Uomini e Donne.

Alle persone che la seguono la Affi Fella oggi parla quasi intimidita, forse perché insicura o perché ancora impaurita dalla reazione che i suoi haters potrebbero avere al riguardo. La sua intenzione, comunque, ci pare chiara. Sara Affi Fella non vuole più lasciarsi intimorire, e non lo ha fatto nemmeno qualche giorno fa quando, sempre su Instagram, l’ex fidanzato Nicola Panico le ha rivolto l’ennesima frecciatina. Qualcosa è cambiato nella vita di Sara Affi Fella e per lei, finalmente, sembra arrivata l’ora di riscrivere un nuovo capitolo della sua vita (magari senza sotterfugi o bugie questa volta).

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Gossipetv (@gossipetv) in data: Feb 27, 2019 at 4:13 PST

Uomini e Donne: Sara Affi Fella si è fidanzata? Il gossip sul nuovo fidanzato

Novità importanti nella vita di Sara Affi Fella sembrano farsi spazio anche sul lato sentimentale. L’ex tronista, secondo le ultime indiscrezioni, pare si sia di nuovo fidanzata. Lui si chiama Francesco e di professione fa il calciatore.