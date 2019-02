Sara Affi Fella e Nicola Panico, frecciatine sui social: “Gradirei rispetto…”

Sara Affi Fella e Nicola Panico, gli ex fidanzati si punzecchiano sui social

Il gossip su Sara Affi Fella non si ferma! L’ex tronista di Uomini e Donne infatti sta facendo parlare di sé. Prima per il presunto fidanzamento con Francesco Fedato, calciatore del Trapani, e poi per gli aggiornamenti sulla vita privata. A generare la reazione dell’ex fidanzato, Nicola Panico, è stata una risposta che Sara ha dato ad una sua followers in alcune stories di Instagram. Alla domanda: “Cosa hai nell’armadio?“, la Affi Fella ha risposto con ironia: “Di solito i vestiti, però a volte ci infilo anche le persone“. Sara ha così ricordato uno dei momenti salienti ed incisivi di quello che è successo durante la sua partecipazione a Uomini e Donne, come tronista oltretutto, mentre era ancora fidanzata con Nicola. Era stato un autore del programma a raccontare che mentre Luigi Mastroianni, scelta di Sara, era andato a sorpresa a casa sua per chiarire i loro problemi sentimentali, Nicola era stato chiuso nell’armadio proprio per non essere scoperto. Una storia che ancora oggi rende il tutto surreale. Nicola stesso aveva più volte smentito la notizia che però circola ancora in rete e genera molta ilarità.

Nicola Panico risponde a Sara Affi Fella: “Gradirei rispetto…”

Non è tardata ad arrivare la risposta di Nicola Panico. Sempre su Instagram, il calciatore ed ex partecipante di Temptation Island, ha risposto al commento della ex fidanzata ed ha affermato: “Mi fa piacere sempre che si faccia ironia ed io sono il primo a farla. Mi fa piacere che una persona a cui ho voluto bene sia felice, e spero che lo sia per sempre. Ma gradirei rispetto su questo argomento…“. E conclude con una bella frecciatina diretta a Sara: “Forse nell’armadio, qualcuno avrà confuso, visto che c’è tutta l’AiC (associazione italiana calciatori), sempre ironizzando il tutto“. Un commento al veleno in piena regola, alludendo anche ai fidanzati che Sara ha avuto dopo di lui, partendo da Vittorio Parigini e concludendo con la fiamma attuale, Francesco Fedato, tutti calciatori.

Sara Affi Fella ha ritrovato l’amore

Sembra proprio che Sara Affi Fella abbia ritrovato l’amore. Dopo la rottura con Luigi Mastroianni e Vittorio Parigini, Sara si sarebbe fidanzata con Francesco Fedato, calciatore. Erano state alcune amanti del programma di Uomini e Donne e del gossip che si genera intorno a questo mondo a riferire che Sara era stata avvistata in Sicilia, proprio in compagnia del nuovo fidanzato.