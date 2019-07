Sara Affi Fella spiega perché ha coperto il tatuaggio sul polso

Sara Affi Fella si confessa, ecco perché ha coperto il tatuaggio che aveva sul polso

Alcune ore fa Sara Affi Fella ha deciso di dedicarsi completamente alle sue follower. L’ex tronista di Uomini e Donne ha aperto un ask sul suo Instagram per rispondere a cuore aperto alle domande delle sue tantissime fan. Tra i complimenti qualcuna le ha fatto delle rivelazioni sconvolgenti, altre invece le hanno posto dei quesiti sulla sua sfera personale. La domanda più gettonata, a detta di Sara, è stata quella in cui dove le veniva chiesto come mai abbia deciso di coprire uno dei tatuaggi che aveva sul corpo. Più precisamente, le sue fan si riferivano al tatuaggio che aveva sul polso, raffigurante il numero 222, al posto del quale ora appare una croce nera abbastanza spessa. Sara ha voluto rispondere a questo quesito una volta per tutte soddisfando così la curiosità che si era creata intorno a questo argomento.

Sara Affi Fella spiega perché ha coperto il numero 222

Alla domanda: “Come mai hai coperto il tatuaggio con una croce?” l’ex Miss Curvy ha risposto così: “Questa è una domanda che mi fate in tanti e, beh, semplicemente non mi apparteneva più. Quindi ho preferito toglierlo”. Ma a quale tatuaggio si riferiscono le fan di Sara? Sicuramente a quello che la modella molisana fece nel 2017 con Nicola Panico per festeggiare la serenità ritrovata insieme a lui dopo la rottura avvenuta durante l’edizione numero 4 di Temptation Island. I due, a quei tempi, erano davvero innamorati ma Sara uscì dal programma da sola perché non aveva gradito i vari comportamenti del suo fidanzato. Nicola, però, decise di non demordere e riuscì a tornare con la sua amata dopo un corteggiamento molto lungo. E per questo motivo l’allora coppia decise di tatuarsi, sul polso, il numero 222, una cifra molto significativa per entrambi.

Sara e il tatuaggio errato sulla schiena: “Si sbaglia”

Di recente, però, l’Affi Fella ha fatto parlare di se per un altro tatuaggio. L’influencer, infatti, aveva deciso di farsi tatuare una frase in inglese sulla schiena. Peccato, però, che la frase conteneva un errore grammaticale abbastanza evidente. Sulla sua schiena si leggeva infatti: “For those like my who never give up”, invece dell’aggettivo possessivo “my” avrebbe dovuto esserci il pronome personale “me”. Sara replicò alle tante polemiche dicendo che non erano un suo problema e corse subito dal tatuatore per farsi correggere l’errore: “Abbiamo risolto e va bene così, abbiamo sbagliato, ragà, si sbaglia”.