Sara Affi Fella, critiche tatuaggio, duro sfogo: “Non me ne frega un ca..”

Sara Affi Fella, il presunto errore sul tatuaggio: pioggia di critiche per l’ex tronista di Uomini e Donne

Duro sfogo quello che stamattina Sara Affi Fella fa sulla sua pagina Instagram. L’ex tronista di Uomini e Donne si lascia andare a un commento molto negativo nei confronti di chi, in queste ultime ore, pare la stia criticando parecchio. Ma cos’è accaduto? Per chi non lo sapesse, ieri Sara ha scelto di fare un tatuaggio sulla schiena. Precisamente l’ex tronista ha optato per una lunga scritta, che probabilmente rappresenta questo periodo per lei. In serata pare abbia condiviso la foto del nuovo tattoo e da qui siano iniziate le critiche. Sembra che la Affi Fella, secondo quanto è possibile leggere sui social, abbia cancellato immediatamente la foto dopo aver compreso l’errore. Nella scritta pare fosse presente una parola, scritta in inglese, errata. Sara avrebbe così scelto di eliminare la foto in questione dal suo profilo, ma pare che le critiche non siano cessate. Infatti, come lei stessa sembra confermare, gli haters starebbero continuando ad accusarla per quanto accaduto.

Sara Affi Fella di nuovo nel mirino degli haters: duro sfogo questa mattina

“Sapete che a me non me ne frega un ca..o di quello che scrivete, perché siete delle persone talmente tristi e talmente povere dentro. Che magari un tatuaggio sbagliato si può rimediare, ma la cattiveria no”, si sfoga così Sara, probabilmente dopo aver ricevuto le critiche da parte degli haters. “For those like my who never give up”, questa è la frase che la Affi Fella si sarebbe tatuata. Ma l’aggettivo “my” sarebbe errato, in quanto andrebbe inserito “me”. Un errore comune e anche comprensibile per molti, ma per tanti altri pare non si possa commettere alcuno sbaglio. Sara appare questa mattina piuttosto infastidita dalle critiche, tanto che non le manda di certo a dire ai suoi haters.

Sara Affi Fella furiosa con gli haters: l’ex tronista di Uomini e Donne si sfoga

A confermare l’errore del suo tatuaggio è la stessa Affi Fella, con il suo duro sfogo. Sara sembra non riuscire ad accettare le critiche che le starebbero arrivando in queste ultime ore. Intanto, l’ex tronista si gode la sua storia d’amore con il fidanzato Francesco Fedato, con cui sembra aver ritrovato la giusta serenità.