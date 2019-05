Uomini e Donne, il fidanzato di Sara Affi Fella rompe il silenzio: “Mi ha raccontato bene le cose e purtroppo non si sa tutto”

Sara Affi Fella è un nome che ancora oggi divide i fan di Uomini e Donne. Quanto fatto dall’ex tronista ai danni della redazione di Maria De Filippi è qualcosa che non tutti sono riusciti a dimenticare facilmente. Oggi, a distanza di tempo, diverse persone si sono però ricredute sul suo conto. Per questo motivo quando Sara ha annunciato di aver ritrovato l’amore e la serenità tra le braccia di Francesco Fedato, calciatore del Trapani e suo nuovo fidanzato, i suoi follower si sono detti contenti della lieta notizia. Molti di questi hanno iniziato a seguire anche lui su Instagram, riempendolo di domande riguardante la sua vita sentimentale e, ovviamente, la sua relazione con la Affi Fella.

Francesco Fedato ad alcune domande riguardanti Sara Affi Fella ha deciso oggi di rispondere, prendendo le difese della fidanzata e parlando anche dello scandalo che l’anno scorso coinvolte l’ex tronista a Uomini e Donne. “Sara è stata una bellissima scoperta anche per me. Molte cattiverie dette su di lei non esistono, io ho conosciuto una bella persona”, ha scritto il calciatore su Instagram stories. “Penso che abbia sbagliato nei confronti di un programma televisivo e basta. Mi ha raccontato bene le cose e purtroppo non si sa tutto”, ha poi aggiunto Fedato.

Sara Affi Fella sempre più innamorata: la convivenza con Francesco Fedato

La storia d’amore tra Sara Affi Fella e Francesco Fedato procede a gonfie vele. I due vanno talmente d’accordo che hanno pure deciso di andare a vivere insieme. Sara si è trasferita in Sicilia ed ha iniziato questo nuovo capitolo della sua vita accanto ad un ragazzo che, come ha spiegato lui oggi, se ne frega dei pregiudizi della gente.