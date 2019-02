Sara Affi Fella si confida e risponde alle critiche dopo Uomini e Donne, lo sfogo dell’ex tronista: “Sono ancora sottopeso”

Gli ultimi mesi non sono stati di certo facili per Sara Affi Fella. L’ex tronista, dopo lo scandalo che l’ha vista protagonista a Uomini e Donne, ha dovuto fare i conti con l’odio del web e il risentimento delle persone che, in qualche modo, da lei sono state deluse. Le conseguente di questa situazione sono state così devastanti da comprometterla sia a livello psicologico che a livello fisico. Una volta scoperta la sua relazione segreta con Nicola Panico durante il Trono Classico gli utenti dei social si sono scagliati contro di lei, fino a spingerla a lasciare Instagram e ad isolarsi da tutto e da tutti per diversi mesi. Prima di ritornare, come molti sapranno, Sara ha chiesto pubblicamente al pubblico di Uomini e Donne, alla redazione del programma e a Maria De Filippi. Quello che aveva fatto le si è rivolto contro e, così, la Affi Fella ha ricorso ad uno psicologo. È diventata anoressica e, per superare tutto, si è affidata a degli esperti. Per questo motivo quando sui social una sua follower ha tirato in ballo il suo fisico e la sua magrezza Sara, poche ore fa, ha subito fatto delle precisazioni.

“Vorrei avere un fisico come il tuo” le hanno scritto su Instagram. Parole queste che hanno immediatamente spinto l’ex tronista a far riflettere. “Io sono troppo magra ancora. Mi sto riprendendo. Ho iniziato a mangiare ma oggi sono ancora sotto il mio peso forma” ha immediatamente scritto. Come affronta i giudizi negativi della gente e le critiche che ancora adesso continuano a farle? Anche questa domanda è stata fatta alla Affi Fella che, sempre Instagram stories, ha risposto scrivendo: “Cosa posso dire? Non lo so. Ognuno esprima la propria opinione, ma credo che i social siano diventati un mezzo (per molte persone) per sfogare la propria rabbia o frustrazione. Altri, invece, pensano che sia divertente insultarti solo per il gusto di farlo”.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella di nuovo innamorata? Il gossip impazza

Qualcosa di bello pare stia iniziando a muoversi anche sul piano sentimentale e amoroso nella vita di Sara Affi Fella. L’ex tronista, secondo le ultime indiscrezioni, sarebbe di nuovo innamorata. Lui è un calciatore e si chiama Francesco. E lei, qualche settimana fa, sarebbe andata giù fino in Sicilia per trascorrere il San Valentino con il nuovo fidanzato.