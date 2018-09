Sara Affi Fella duro sfogo dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne

Sara Affi Fella attaccata dopo il confronto con Luigi a Uomini e Donne ora si difende sui social

Sara Affi Fella, dopo il confronto con Luigi Mastroianni a Uomini e Donne, è costretta ad affrontare l’ira del pubblico. In particolare, in queste ultime ore sono tante le critiche e le accuse che hanno invaso il profilo social dell’ex tronista. Nell’ultima sua ultima foto di Instagram, come la stessa Sara fa notare, sono più di 2mila i commenti negativi da parte del pubblico. Ora la Affi Fella decide di chiedere ai telespettatori di darsi una bella calmata. Sebbene ammetta che questi messaggi non la toccano per nulla, l’ex tronista ci tiene a mettere la parola fine a tutto questo accanimento nei suoi confronti. Sicuramente il confronto con Luigi in studio l’ha portata a ricevere diverse critiche, ma anche l’ultimo gossip che riguarda la sua attuale situazione sentimentale non ha giovato. Infatti, in queste ore il pubblico ha notato una certa simpatia tra Sara e il calciatore Vittorio Parigini.

Ovviamente si tratta di una supposizione dei fan, ma ormai il pubblico è convinto che tra i due ci sia un certo legame. Proprio su questo punto, la Affi Fella chiede al pubblico di interessarsi meno alla sua vita privata. Le parole dell’ex tronista sono molto dure. Da questo sfogo si percepisce l’amarezza che sta provando nel vedere determinati commenti. “La critica ci sta – rivela Sara – ma smettetela di essere vergognosi e di fare schifo”. L’ex tronista afferma che tutte queste offese non la toccano, in quanto proprio coloro che scrivono certi commenti dovrebbero vergognarsi. “Insulti, schifezze e parolacce” stanno inondando il profilo social dell’ex tronista.

Sara Affi Fella stanca delle continue offese: “Siete brutte persone”

“Vi esorto a moderare il linguaggio”, chiede Sara al pubblico, ormai stanca dei continui insulti. Inoltre, l’ex tronista ci tiene a difendere la sua vita privata da tutte queste critiche. La Affi Fella conclude il suo sfogo su Instagram consigliando queste persone a essere felici. “Siete brutte persone”, afferma Sara, chiaramente irritata. L’ex tronista è accusata di falsità. Sono molti ormai coloro che si ritengono convinti del fatto che durante il suo percorso come tronista abbia finto. In particolare, a scatenersi con i commenti negativi sono i fan di Luigi, sicuri che il loro beniamino sia stato preso in giro.