Sara Affi Fella: “Sei l’unica che non sei scappata”. Le parole su Tina

Sara Affi Fella in forma smagliante riappare sui social e svela un retroscena: “Sei l’unica che quando tutti sono scappati per lo scandalo hai alzato il telefono…”. Le parole su Tina

Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha vista coinvolta sul trono di Uomini e Donne, pian piano sta cercando di ritrovare tranquillità ed equilibrio. L’ex tronista, dopo aver raccontato la sua verità alla rivista Chi qualche settimana fa, è tornata anche sui social, riaprendo i propri profili, chiusi in seguito all’ondata di odio da cui è stata investita. La sua attività sul web, al momento, non è più frenetica come un tempo. Una foto alla volta, distanziata da qualche giorno: insomma meglio andarci cauti. Così oggi eccola postare uno scatto in cui appare sorridente per le vie della città. Sotto all’istantanea si è fatta viva un’amica della Affi Fella, l’unica, a detta di Sara, a non essere scappata durante la bufera. Lei è Tina.

Sara Affi Fella e l’amica Tina, l’unica ad averla sostenuta durante la bufera

“Mamma mia quanta invidia! Sei meravigliosa! Sei stata l’unica che quando tutti sono scappati hai alzato il telefono e mi hai chiamato…. senza neanche conoscermi . Ti voglio bene“, ha risposto Sara all’amica Tina, dopo che quest’ultima ha commentato lo scatto pubblicato su Instagram dall’ex tronista con un “Sei bellissima“. Svelato dunque un retroscena interessante: nessuno dei ‘vip’ vicini a Sara, almeno a quanto scrive lei stessa, si sarebbe fatto sentire. Eccezion fatta per Tina. A proposito, di chi si tratta? Lei è la moglie del cantautore neomelodico Marco Colombo.

Valentina Vignali e la netta presa di posizione contro Sara

Nel frattempo non si placano le voci critiche sulla ragazza di Venafro. L’ultimo biasimo è giunto da un altro volto del passato di Uomini e Donne, Valentina Vignali. Nei giorni scorsi la cestista, senza mezzi termini, ha affermato in maniera tagliente e netta di non voler minimamente essere associata all’immagine di Sara. La dura presa di posizione è arrivata dopo che la sportiva ha pubblicato sui social una foto in cui è apparsa con i ricci e diversi utenti hanno ravvisato una somiglianza proprio tra lei e Affi Fella.