Sara Affi Fella e il fratello: le dure parole di Valentina Vignali, polemica

Sara Affi Fella e il fratello: le dure parole di Valentina Vignali, la polemica divampa

Valentina Vignali, modella, cestista ed ex corteggiatrice di Uomini e Donne, nelle ultime ore ha rilasciato delle parole alquanto schiette e decise su Sara Affi Fella e il fratello. A spingere la sportiva a pronunciarsi sull’ex tronista è stata una sua foto che ha fatto nascere una polemica tutta da raccontare. La Vignali ha pubblicato sui social uno shooting fotografico in cui è apparsa con un look riccio e alcuni fan hanno trovato delle somiglianze con Sara. La questione non è stata particolarmente apprezzata da Valentina che ha espresso in maniera chiara il suo pensiero sulla ragazza di Venafro. Parole anche per il fratello della Affi Fella, che è intervenuto sotto al post della Vignali: “Ti piacerrebbe (assomigliare a Sara, ndr)“.

“Non voglio essere assolutamente associata in alcun modo ad una ragazza che si è comportata come lei”

“Non sarei neanche voluta arrivare a questo punto, ma dato che siete come le zanzare che mi rompono le scatole ho voluto rispondere a questa cosa“, esordisce la Vignali, pubblicando una serie di Instagram Stories. “Quando qualche giorno fa ho risposto ‘col ca….o’ (a riguardo della somiglianza con Sara, ndr), ovviamente non era qualcosa che si riferisse all’estetica della persona. Mi riferivo al tipo di persona che è”. La cestista scende nel dettaglio e si spiega meglio: “Io per i valori che ho, per il tipo di persona che sono non voglio essere assolutamente associata in alcun modo ad una ragazza che si è comportata come lei, che ha detto bugie, ha preso in giro tutti, ha fatto un macello. Pensate voi ad essere paragonata anche esteticamente ad una persona che mi sta sui maroni”. A questo punto riserva un paio di pensieri anche al fratello della Affi Fella….

Vignali sul fratello di Sara Affi Fella: “Vai su Wikipedia e leggi la mia biografia”

“In quanto al fratellino, neanche rispondo perché mi fa abbastanza tenerezza. Vai su Wikipedia, leggiti la mia biografia e quello che ho fatto. Io non sono una che è diventata famosa in un programma televisivo senza fare niente. Nella mia vita mi sono rimboccata le maniche”, ha concluso Valentina.