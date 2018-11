Sara Affi Fella ritorna in scena: il post sui social che fa discutere (Video)

Sara Affi Fella dopo lo scandalo scoppiato a Uomini e Donne torna sui social, è subito polemica: il video che la vede protagonista

Sara Affi Fella è un nome che ancora oggi accende gli animi dei fan di Uomini e Donne. L’ex tronista, dopo lo scandalo scoppiato in trasmissione (quando si è scoperto della sua relazione segreta con Nicola Panico), continua ad essere fortemente criticata sui social. Di lei poco si sa da quando ha deciso di disattivare il suo profilo su Instagram. Ogni tanto, però, sul web appaiono foto e video che la ritraggono (anche se il suo account rimane disattivato). L’ultimo post che la vede protagonista, per esempio, risale a poche ore fa. Si tratta, nello specifico, di una pubblicità di Idola Saloon, un salone di parrucchieri di Napoli. Noi, ovviamente, non sappiamo se questo video risale a tempo fa o se è stato realizzato adesso. Potrebbe trattarsi, per esempio, di una collaborazione fatta con la Affi Fella prima che la stessa decidesse di ritirarsi dalle scene.

La pagina di Idola Saloon, ad un utente che ha espresso le sue perplessità, ha specificato comunque che Sara si è rivolta al centro come cliente. Il video, dunque, non sarebbe stato condiviso per sfruttare l’immagine della Affi Fella, poiché l’intento era semplicemente quello di mostrare il lavoro fatto sui suoi capelli (Non si tratterebbe dunque di una sponsorizzazione). Al di là della collocazione temporale del video, comunque, noi non abbiamo potuto fare a meno di notare una cosa. Sono passati diversi mesi, eppure, a distanza di tempo, le persone sembrano ancora non riuscire a dimenticare quanto fatto da Sara ai danni della redazione di Uomini e Donne. Sotto il post in questione, infatti, non sono mancate polemiche e critiche pesanti alla ragazza.

Uomini e Donne: le parole di Maria De Filippi su Sara Affi Fella

Nemmeno Maria De Filippi è riuscita, ancora oggi, a digerire quanto fatto da Sara Affi Fella a Uomini e Donne. In una delle ultime puntate del Trono Classico, in merito alla questione, la conduttrice ha detto: “Mi fidavo e se non avessi visto i messaggi non c’avrei mai creduto”.