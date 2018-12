Sara Affi Fella riappare su Instagram con l’amica: “È natale”. L’ex tronista di Uomini e Donne di nuovo sul web nel video ‘rubato’

Che fine ha fatto Sara Affi Fella? L’ex tronista di Uomini e Donne, dopo essere stata travolta dallo scandalo del Trono Over nell’autunno scorso, ha fatto perdere le tracce di sé. Profili social chiusi e silenzio tombale. A gran sorpresa, nelle scorse ore, è riapparsa su Instagram, in una Stories in compagnia dell’amica M., sul profilo di quest’ultima. A giudicare dalle immagini, alla ragazza di Venafro è stata tesa ‘un’imboscata’, visto che nel momento in cui si è resa conto di essere ripresa ha esclamato “Ma è un video!”, per poi scostarsi dall’inquadratura. Giusto per evitare fraintendimenti, il tutto si è svolto in un clima scherzoso e simpatico e la Stories è stata titolata con una didascalia festosa, visto il periodo: “È natale”. Chissà se Sara, a breve, tornerà sui social con un proprio profilo.

L’ex tronista travolta dal ciclone, poi il silenzio

Sara Affi Fella, come prima accennato, è stata travolta da un ciclone, dopo che è emerso che durante il suo Trono di Uomini e Donne ha continuato a vedersi di nascosto con Nicola Panico, suo fidanzato ai tempi di Temptation Island (e come si è venuto a sapere, anche dopo). Ed è stato proprio quest’ultimo ad aver vuotato il sacco e ad aver fatto scoppiare il caso, fornendo tutti i dettagli della vicenda. In sintesi, è venuto a galla che Sara aveva il fine di sfruttare la trasmissione di Canale 5 per fini propri pubblicitari, aggirando dunque le regole del Dating Show. Sulla questione anche l’equidistante Maria De Filippi si è schierata contro la ragazza di Venafro, dopo aver visionato delle prove schiaccianti.

Maria De Filippi: “Ho dovuto convincermi del contrario, mi ero fidata di un’impressione, ci credevo”

Queen Mary aveva riposto molto fiducia nella Affi Fella. Ma quando la redazione di Uomini e Donne le ha mostrato i messaggi che l’ex tronista si scambiava con Panico durante il Trono sono crollate tutte le giustificazioni. “Se non avessi visto i messaggi non ci avrei creduto”, ha dichiarato la De Filippi, “Ho dovuto convincermi del contrario – ha aggiunto – mi ero fidata di un’impressione, ci credevo”.