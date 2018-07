Sara Affi Fella, retroscena Temptation Island: curiosità su Bisciglia

Temptation Island, Sara Affi Fella: un messaggio a Filippo Bisciglia prima della puntata

La prima puntata della nuova edizione di Temptation Island sta per iniziare. Sono davvero tanti i fan che stanno attendendo con ansia l’inizio del docu-reality condotto da Filippo Bisciglia. Tra l’affezionatissimo pubblico ci sono anche alcuni ex partecipanti. Prima della messa in onda della trasmissione più seguita dell’estate, anche Sara Affi Fella ha detto la sua sul programma e non solo. La giovanissima ragazza ha rivelato un particolare dettaglio su quando era lei a trovarsi sull’isola della tentazione. A quanto pare, il rapporto con il presentatore non è partito alla grande. Nel corso dei primi giorni, l’ex tronista di Uomini e Donne ha svelato di andare in ansia e di avere paura ogni volta che vedeva e sentiva chiamare il nome di Filippo.

Sara Affi Fella: il ricordo di Temptation Island e di Filippo Bisciglia

Con il passare dei giorni, Sara non faceva altro che andare sempre più in ansia ogni volta che vedeva Filippo, tant’è che gli urlava di non avvicinarsi a lei. La Affi Fella ha infatti rivelato di avere avuto paura che Bisciglia potesse avere video per lei tutte le volte che lo vedeva entrare nel villaggio delle fidanzate. Solo dopo un po’ di tempo l’ex fidanzata di Nicola Panico ha capito che il conduttore non poteva essere altro che il suo ‘salvatore’. “A parte gli scherzi, è stata un’esperienza fantastica e un poco poco mi manca. Beh, in bocca al lupo a tutte le coppie. E soprattutto, che il trash sia con noi stasera, noi non aspettiamo altro!”

Temptation Island: via alla nuova edizione con Filippo Bisciglia

Sara ha concluso il tutto ricordando il nomignolo che le era stato dato dal suo stesso fidanzato di allora, Brigitte Bardot. Intanto, Filippo ha ricordato ai suoi followers di sintonizzarsi tutti su Canale 5. Le coppie sono in tutto sei e solo una è già mota al pubblico, quella formata da Ida e Riccardo del Trono Over di Uomini e Donne.