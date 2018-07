Ida e Riccardo dal Trono Over a Temptation Island: storia e curiosità

Temptation Island, chi sono Ida Platano e Riccardo Guarnieri? Curiosità sulla coppia di Uomini e Donne

Ida e Riccardo sono una delle coppie protagoniste della nuova edizione di Temptation Island. Lei ha 37 anni, è di Brescia, fa la parrucchiera ed è mamma di un bambino di circa sette anni. Lui ha 39 anni e viene dalla provincia di Taranto. La Platano e Guarnieri sono inoltre l’unica coppia già nota al pubblico di Canale 5. I due si sono conosciuti nello studio del Trono Over di Uomini e Donne e prima di lasciare insieme la trasmissione ci sono stati moltissimo alti e bassi. Ora, hanno deciso di tornare sul piccolo schermo per mettere alla prova la loro relazione. La Platano vuole capire se l’ex cavaliere del parterre maschile sia la persona giusta per lei e suo figlio e Guarniari vuole dimostrarle che non ha bisogno di essere gelosa.

Ida e Riccardo a Temptation Island: la storia d’amore nata a Uomini e Donne

Ida Platano decise di partecipare al Trono Over di Uomini e Donne per mettersi in gioco e ritrovare finalmente l’amore. Riccardo ha sempre dichiarato di aver preso parte alla trasmissione di Maria De Filippi per trovare finalmente una donna che lo facesse innamorare definitivamente. Mentre l’ex dama si è sempre mostrata come una persona molto pacata e attenta, soprattutto perché già mamma, il cavaliere ha dato molto spesso l’impressione di non stare a cercare storie serie. In ogni caso, dopo tanti tira e molla, i due hanno lasciato insieme il programma. Entrambi si sono dimostrati fin troppo gelosi l’uno dell’altra. Tra loro si è intrufolato spesso anche Sossio Aruta, altro noto protagonista del Trono Senior. Proprio l’ex calciatore è stato motivo di animate discussioni tra la coppia.

Temptation Island, Ida e Riccardo: l’amore dopo il Trono Over

Dopo il Trono Over, Ida e Riccardo sono riusciti a trovare la loro personale stabilità di coppia. Nonostante la distanza, entrambi hanno dimostrato di non volersi fare abbattere dai tanti chilometri che li divide. Sembrava non potesse arrivare il lieto fine, finché lui non ha messo da parte l’orgoglio maschile affermando di essersi innamorato. Tra i due, il pubblico ha sempre pensato che fosse il cavaliere quello più indeciso. Adesso, la coppia deve superare una nuova prova, quella del villaggio di Temptation Island.