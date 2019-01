Sara Affi Fella replica alle critiche: dopo Nicola Panico e Parigini parla lei

Sara Affi Fella replica alle critiche per il suo ritorno sui social: dopo Nicola Panico e Vittorio Parigini parla lei

È ufficiale: Sara Affi Fella non si nasconde più e, tramite i suoi social, è tornata a mostrarsi e a raccontarsi. Inutile dire che, visto la portata dello scandalo che l’ha travolta dopo Uomini e Donne, ancora tanti sono quelli che oggi non credono alla sua buona fede. Al di la di tutto, però, l’ex tronista si sente pronta a ricominciare e a scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Prima di ritornare ufficialmente su Instagram, però, Sara ha rilasciato una lunga intervista al settimanale Chi dove, per la prima volta, ha raccontato la sua versione dei fatti. Nel farlo ha tirato in ballo ancora una volta i suoi ex fidanzati. Luigi Mastroianni? Anche se lo ha scelto a Uomini e Donne ha capito subito che non era amore. Nicola Panico, invece, secondo Sara sarebbe responsabile quanto lei in tutta questa faccenda. A mantenere segreta la loro relazione durante il trono l’avrebbe spinta anche lui che, dunque, sarebbe stato suo complice (e non vittima).

Sara Affi Fella: dopo l’intervista i messaggi di risposta di Nicola Panico e Vittorio Parigini

Su Vittorio Parigini, comunque, la Affi Fella sembrerebbe sperarci ancora. Con il calciatore del Torino si sarebbero sentiti a Natale e, come ha spiegato lei, la chiamata le avrebbe lasciato belle sensazioni. Quando la sua intervista è stata pubblicata, rimbalzando poi inevitabilmente da una pagina web all’altra, sono però anche arrivate le reazioni dei ragazzi coinvolti in questa faccenda. Salvo Luigi, che al momento è sul trono e si trova impossibilitato a rispondere tramite i social, Nicola e Vittorio hanno pubblicato dei messaggi al quanto chiari. Parigini, pur non citando Sara espressamente, ha scritto di volere accanto a sé solo persone vere e sincere. Panico, al contrario, ha rincarato ancora una volta la dose. Lui di Sara non vuole più parlare ma, stando a quanto scritto, l’avrebbe vista fino a qualche giorno fa e nel leggere l’intervista sarebbe rimasto molto deluso. In tutto questo, poche ore fa, Sara Affi Fella (dopo il post dove ufficializzava il suo ritorno) è tornata a scrivere sul suo profilo Instagram.

Sara Affi Fella, prime parole dopo il ritorno: “Semplicemente me, nel bene e nel male”

“Semplicemente me. Nel bene e nel male grazie a tutti” ha scritto Sara Affi Fella su Instagram poche ore fa. Parole queste che, alla luce di quanto successo, sembrano oggi una chiara risposta alle critiche ricevute (dagli utenti e dai ragazzi sopra citati). La gente continua a parlare ma lei, come ribadito, del suo passato non vuole più saperne.