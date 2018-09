Sara Affi Fella: Raffaella Mennoia e Gianni Sperti non la seguono su Instagram

Uomini e Donne: Raffaella Mennoia e Gianni Sperti arrabbiati con Sara Affi Fella?

Sara Affi Fella ha raggiunto nelle ultime settimane un milione di follower su Instagram. Un bel traguardo per chi vuole avviare una carriera da web influencer di successo. Ma tra tutte quelle persone mancano i “segui” di due decisamente importanti: Raffaella Mennoia e Gianni Sperti. Rispettivamente autrice e opinionista di Uomini e Donne, i due hanno sicuramente contribuito ad aumentare la popolarità di Sara, che in passato ha partecipato a Temptation Island. Come abbiamo notato sul profilo dell’Affi Fella, la Mennoia e Gianni non sono tra i follower della ragazza. Non lo sono mai stati o hanno smesso di seguirla nell’ultimo periodo? Sono in molti infatti a sostenere che Raffaela e l’ex ballerino siano arrabbiati con la modella di Venafro. Il motivo? La nuova relazione della 22enne con il calciatore di Serie A Vittorio Parigini, iniziata in maniera poco chiara.

Gli strani post di Raffaella Mennoia su Instagram

Negli ultimi giorni Raffaella Mennoia, da oltre dieci anni braccio destro di Maria De Filippi, si è lasciata andare a degli sfoghi decisamente “importanti”. Parole che hanno preoccupato i telespettatori di Uomini e Donne, soprattutto quelli più giovani che bazzicano sui social network. “La lealtà è un debito verso noi stessi prima ancora degli altri” è stata l’ultima frecciatina di Raffaella. Che qualche giorno prima ha invece postato la foto dei petali rossi della scelta, rivelando di essere stata in qualche modo ingannata da chi non se l’aspettava.

Un atteggiamento simile ha avuto Gianni Sperti, che sul suo account ha scritto: “È il pubblico che decreta il vostro successo. Abbiate cura di chi gratuitamente e spontaneamente, vi regala popolarità e vi fa guadagnare tanti soldini. Non prendete in giro il vostro pubblico perché così come vi ha portato alla stelle, con un click vi farà cadere nel dimenticatoio, considerando il fatto che siete arrivati al successo senza arte, ma solo perché li avete conquistato come persone. Alcuni protagonisti che sono stati sulla cresta dell’onda oggi raccattano qualche like a destra e manca. La vita insegna!”.

Uomini e Donne: Sara Affi Fella resta in silenzio

Intanto da giorni Sara Affi Fella è in silenzio. Su Instagram si è limitata a condividere uno scatto con il papà e alcune foto pubblicitarie di un prodotto che sponsorizza da mesi. Nessun video da parte della giovane, che ha invece sempre cercato di interagire molto con i suoi fan. Dunque, qualcosa di importante è sicuramente accaduto nella vita di Sara. Mentre c’è chi parla già di una crisi con il nuovo fidanzato Vittorio, l’ex Nicola Panico ha assicurato che presto dirà la verità sulla sua storia d’amore con l’Affi Fella. Insomma, nelle prossime settimane ne vedremo delle belle…