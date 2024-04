Sara Affi Fella: promessa fatta. Manca poco alle nozze

L’ex tronista Sara Affi Fella oggi si è scambiata la promessa di matrimonio con il compagno Francesco Fedato. In uno scatto social ha reso pubblico questo momento. Presto i due convoleranno a nozze.

Lo scorso ottobre Sara aveva pubblicato un video in cui Francesco le faceva, in maniera molto romantica, la proposta di matrimonio. Da quel sì, oggi le promesse ed entro l’anno la coppia si sposerà ufficialmente, in chiesa. Infatti questo è uno step fondamentale prima delle nozze, da ora entro 180 giorni, Sara e Francesco dovranno sposarsi.

La contentezza dei due futuri sposi è molta. La coppia ha già un bambino, Tommaso, di tre anni. Ora sono pronti al fatidico sì. Sui social hanno pubblicato le foto della promessa con una tenera frase: “Due anime ma un singolo pensiero, due cuori che battono come uno“. L’emozione è tanta e Sara non avrebbe mai immaginato di ritrovare l’amore dopo lo scandolo di cui è stata protagonista a Uomini e Donne.

Il trono e l’amore per Francesco

Sara Affi Fella è una delle protagoniste più ricordate di Uomini e donne. Il suo trono fu legato ad uno scandolo, qualcosa mai accaduto fino ad allora. Molti telespettatori da lei si sentirono imbrogliati. Infatti la ragazza aveva mentito alla produzione. Fingeva di essere single e quindi si faceva corteggiare. Ma in realtà era fidanzata da molto tempo con un ragazzo, Nicola Panico. Lui era a conoscenza di tutto ed aveva accettato perché lei voleva solamente visibilità.

Ma dopo lo scandalo la storia con Panico finì. Qualche anno dopo Sara ha ritrovato l’amore grazie ad un altro calciatore, Francesco. I due tre anni fa hanno avuto Tommaso. Poi ad ottobre scorso lui ha deciso di farle la proposta di matrimonio. A cena improvvisamente si è inginocchiato ed ha mostrato il bellissimo anello che aveva scelto per lei.

Sara con lui è tornata a credere nell’amore e quindi non poteva dire di no. Oggi le promesse. Dunque la coppia presto convolerà a nozze. Questa è una delle cerimonie più attese dell’anno dal mondo del gossip.