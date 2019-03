Sara Affi Fella innamorata: la prima foto con il nuovo fidanzato

Uomini e Donne, Sara Affi Fella di nuovo innamorata: la conferma e la prima foto del nuovo fidanzato

Sara Affi Fella ha ritrovato l’amore dopo Nicola Panico e Vittorio Parigini. Di lei e del presunto nuovo fidanzato, in realtà, si parla ormai da diverse settimane. Lui si chiamerebbe Francesco e, come Nicola Panico e Parigini, pare faccia il calciatore. Fino ad ora l’ex tronista di Uomini e Donne ha solo lasciato qualche indizio sui social e, a chi le ha chiesto della sua nuova relazione, si è sempre limitata a non smentire (ma anche a non confermare). Qualche ora fa, però, sui social Sara ha pubblicato una foto che ha davvero lasciato poco spazio all’immaginazione. La Affi Fella non ha mostrato il volto del suo nuovo fidanzato ma, dall’immagine caricata, è possibile vedere la mano di lui, vicina e stretta a quella di lei.

Il tutto, inoltre, è stato accompagnato da un cuore. Come se Sara volesse ribadire così che quello scatto, in realtà, altro non è che la prima conferma di un nuovo amore nella sua vita. Per Sara Affi Fella, dopo lo scandalo che l’ha travolta a Uomini e Donne, pare sia arrivato il momento di scrivere un nuovo capitolo. Prima o poi mostrerà il volto di questo ragazzo misterioso? È possibile che, visti gli ultimi sviluppi, questo possa accadere presto. Noi, nel frattempo, rimaniamo in attesa e sempre vigili.

Nicola Panico dopo Sara Affi Fella confessa: “Vorrei potermi fidare di nuovo”

Nicola Panico, proprio in questi giorni, della sua precedente relazione con Sara Affi Fella è tornato a parlare sui social. “Vorrei potermi fidare di nuovo di qualcuno. Penso sempre a male e ogni minimo intoppo chiudo subito” ha risposto a chi su Instagram gli ha chiesto se fosse innamorato (per saperne di più clicca qui). Quanto successo con Sara dopo Uomini e Donne per lui rimane ancora una ferita aperta.