Sara Affi Fella presa (ancora) di mira, lo sfogo: “A tutto c’è un limite”

Uomini e Donne, Sara Affi Fella presa di mira sui social: l’ex tronista non ci sta e risponde a tono agli haters

Non c’è pace per Sara Affi Fella, specie sui social. Quando l’ex protagonista di Uomini e Donne è finita al centro dello scandalo (per via della relazione segreta con Nicola Panico durante il periodo in cui era seduta sul trono), molti si sono letteralmente scagliati contro di lei, e ancora adesso continuano a farlo. Sara, però, oggi ha deciso di non accettare altri insulti e di rispondere a tono ai suoi haters. Ad una persona che l’ha molto offesa su Instagram, infatti, la Affi Fella ha replicato senza farsi intimorire e, poi, ha deciso di pubblicare tutta la conversazione sulle sue stories.

Il motivo che ha spinto Sara Affi Fella a condividere con i suoi follower la spiacevole conversazione avuta con la sua hater, di fatto, è uno: non è più disposta a tollerare certi toni e modi di fare. “Non farò polemica ma le persone che scrivono queste cose sono da sput…..e pubblicamente”, ha scritto l’ex tronista di Uomini e Donne. “Concludo così non pubblicherò più commenti del genere! Ma a tutto c’è un limite”, ha poi aggiunto la Affi Fella specificando quelle che, da oggi, saranno le sue intenzioni.

Uomini e Donne, Sara Affi Fella pronta a rimettersi in gioco in Tv: l’ex tronista sogna il Grande Fratello

Sara Affi Fella, proprio recentemente, ha dichiarato di aver voglia di ritornare in Tv per provare a far conoscere la vera sé al pubblico. Dopo Uomini e Donne, come molti ricorderanno, le cose non si sono messe benissimo per lei. Sarà per questo motivo che l’ex tronista spera adesso di poter partecipare ad un reality come il Grande Fratello. Il suo obiettivo? Rimettersi in gioco e provare a far dimenticare a tutti quello che è successo.